EH_UNA_FOTO_9cb0738542
Nuevo León

Capacitará San Pedro a otros municipios en sistema de Carpool

San Pedro ofrece capacitar a otros municipios interesados en replicar su sistema de carpool escolar, el cual implementó una nueva modalidad

  • 02
  • Septiembre
    2025

El municipio de San Pedro aseguró que, si cualquier otro municipio busca replicar su sistema de carpool, estarán dispuestos a capacitar y explicar cómo funciona este método de transporte en los colegios privados, principalmente.

El Secretario General del Ayuntamiento sampetrino, Luis Susarrey, comentó que ellos tienen el personal necesario para capacitar a todos aquellos que necesiten replicar este método de autocompartido en las escuelas.

“Encantados de poder apoyar y estamos dispuestos a apoyar a cualquier municipio para impartir la capacitación para aplicar el carpool en los colegios”, dijo Susarrey.

Este lunes, San Pedro inició el carpool con una nueva modalidad en los colegios privados, pues para poder acceder a los beneficios de los carriles exclusivos, tendrán que llevar mínimo tres niños para considerarse un auto compartido.

Ante esto, diferentes diputados locales indicaron que sería bueno que otros municipios analicen el implementar el carpool en los colegios que crean lo necesiten.

“El municipio de San Pedro siempre está poniendo el ejemplo y hay que replicar las buenas prácticas; dos o tres niños es lo correcto, podemos aprovechar para llevar al vecino o a un amigo de los niños.

“Y todo esto con miras de mejorar toda la movilidad, no solo en San Pedro, sino de todo el estado, y pues aplaudimos el trabajo de San Pedro y, claro, invitamos a los demás municipios a que saquemos lo mejor de los proyectos que vemos”, dijo Claudia Caballero, diputada local del PAN.

Por su parte, el diputado de Morena, Jesús Elizondo, dijo que se debe analizar cuáles colegios sí aplican, ya que las condiciones de cada municipio cambian y sería injusto obligar a un municipio a aplicar este tipo de transporte cuando no tiene las condiciones para hacerlo.

“Cada municipio tiene condiciones distintas, pero sí es importante que se busque este tipo de alternativas para los padres de familia, pero también es importante promover el transporte público”, dijo Elizondo.


