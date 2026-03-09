Podcast
Reporte Ciudadano
Nuevo León

Piden capacitar a maestros para educar a menores con autismo

La legisladora señaló que el planteamiento no busca desacreditar el trabajo de las UDEIS, sino fortalecer el sistema educativo

  • 09
  • Marzo
    2026

La diputada Perla Villarreal pidió a la Secretaría de Educación del Estado capacitar a maestros de los planteles para poder educar a menores con autismo, ya que, en muchos casos, al no recibir atención adecuada, terminan abandonando los estudios.

Buscan capacitación docente para atender a alumnos con autismo

Durante la presentación del exhorto, la también presidenta de la Comisión de Educación indicó que son miles los menores que dejan su formación académica, debido a que el autismo les dificulta continuar dentro del sistema educativo y los docentes, al no contar con capacitación en el tema, no siempre saben cómo impartir una clase inclusiva.

Proponen capacitación en Unidades de Educación Inclusiva

El exhorto plantea que las capacitaciones se realicen en las Unidades de Educación Inclusiva (UDEIS), con el objetivo de contar con docentes preparados para garantizar que todos los niños puedan acceder a la educación.

“Exhorto a la Secretaría de Educación a fortalecer la capacitación en todas las UDEIS y a gestionar convenios con universidades e instituciones especializadas que permitan ampliar la formación del personal educativo.
“Madres y padres de familia me señalaron con claridad que la falta de capacitación del personal es un obstáculo que no podemos dejar pasar. Nos han compartido que, en ocasiones, los niños no reciben la atención adecuada, que incluso se les grita o se les trata sin la sensibilidad que merecen”.

Buscan fortalecer el sistema educativo de Nuevo León

La legisladora señaló que el planteamiento no busca desacreditar el trabajo de las UDEIS, sino fortalecer el sistema educativo para garantizar la inclusión escolar de estudiantes con autismo.

“Esto no es un señalamiento para desacreditar la labor de las UDEIS, sino un llamado urgente para fortalecerlas, porque cuando falta preparación, la inclusión se convierte en un discurso vacío y no en una práctica real”.

