Promueven NL y Unicef entornos escolares saludables

El gobierno estatal, en colaboración con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), reforzó este jueves su compromiso con la salud escolar a través de la iniciativa WASH, que promueve el cuidado del agua, la higiene, y la salud menstrual en las escuelas.

Esta alianza se dio en escuela secundaria técnica 86 “Cumbres de las Américas 2004”, donde el gobernador, Samuel García, inauguró la cancha número 230 y se reunió con Laurent Duvillier, Director de Comunicación de UNICEF México.

“UNICEF gracias por el apoyo, vamos a ir por más escuelas, cuenten con Nuevo León, porque hoy Nuevo León es número uno en todo, número uno en educación, en salud en empleo, en inversión y así lo vamos a seguir siendo”, enfatizó.

El gobernador recordó a los estudiantes la crisis hídrica e hizo un llamado para que adopten una cultura de cuidado del agua, a pesar de que las presas de la entidad se encuentran en niveles altos.

“Hoy tenemos todas las presas llenas, ya la Presa de la Boca, tuvimos que abrirla dos veces porque se llenó a 108; Cerro Prieto 92 por ciento y va a llegar a 100, no tengo duda; y el Cuchillo que es la más grande 72 y apenas viene el mes bueno de septiembre que son las lluvias”, señaló.

Por su parte, el Secretario de Educación, Juan Paura, indicó que el objetivo principal de la alianza es aumentar el número de escuelas que ofrecen un ambiente saludable a sus estudiantes.

"El principal objetivo de este programa es tener una vida saludable, y todo esto empieza con el agua", afirmó Paura.

Duvillier elogió el desarrollo de Nuevo León como un referente en educación tecnológica.

"Usted (gobernador) tiene el futuro de su estado en las manos, sigan estudiando, sigan creyendo en su futuro, estamos aquí para acompañarlos para que puedan tener agua y estudiar en un lugar seguro", manifestó Duvillier.

El proyecto WASH, diseñado por UNICEF, busca capacitar a niños, niñas y adolescentes para que tengan acceso a un entorno escolar saludable.

La iniciativa ya se ha implementado en 15 escuelas de educación básica, donde se han entregado kits de materiales y se ha brindado asesoría para huertos escolares.

Adicionalmente, se promueven orientaciones sobre alimentación saludable, higiene personal, salud bucal y se realizan actividades lúdicas enfocadas en el cuidado del agua.

En el evento también estuvieron presentes Norma Patricia Sánchez Regalado, Subsecretaria de Educación Básica, y Daria Elizondo Garza, Directora de Educación Secundaria.

