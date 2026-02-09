Video: Captan atropello de mujer en avenida Paseo de los Leones

Gran consternación están causando las imágenes del momento en que una mujer fue atropellada por un vehículo en la avenida Paseo de los Leones, al poniente de Monterrey.

Los videos que ya circulan en redes sociales fueron captados por automovilistas y empleados de oficinas en la zona en donde observaron movilización de autoridades.

Según se puede observar en las imágenes, presuntamente un oficial de policía detectó que la joven se encontraba en problemas, por lo que decidió 'custodiarla' para su seguridad.

Las escenas causaron intriga entre los automovilistas, que observaron a una mujer que caminaba descalza por dicha avenida.

De manera imprevista, la mujer cruzó corriendo la avenida y fue atropellada por un vehículo blanco que se desplazaba a gran velocidad y aparentemente no se percató de su presencia.

La mujer fue lanzada al aire y cayó aparatosamente a la carpeta asfáltica varios metros más adelantes.

En otro de los videos, captado también por un automovilista. En el sitio ya se encontraba un oficial de Tránsito de Monterrey resguardando la zona para evitar que ocurriera otro accidente.

El suceso generó intensa carga vehicular en la zona, debido a que fueron cerrados algunos carriles de circulación en donde quedó la mujer lesionada.

Trascendió que su estado de salud es reportado como grave. Hasta el momento se desconocen los motivos por los que la mujer corrió hacia el paso de los vehículos.

