Captan en video a pasajero "disruptivo" en vuelo de Volaris

Un vuelo de la aerolínea Volaris que cubría la ruta Tijuana-Veracruz se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Monterrey (Terminal A) tras un incidente con un pasajero que mostró comportamiento disruptivo.

El incidente se registró ayer a las 19:30 horas, y en un video difundido por otros pasajeros se muestra el momento exacto en que el hombre, identificado como Jonathan, de 36 años, es sometido y detenido por elementos de la Guardia Nacional.

Según versiones que circularon tras el incidente, el pasajero no solo se resistió a las indicaciones de la tripulación, sino que habría amenazado con tener un explosivo, lo cual detonó la activación de los protocolos de seguridad.

En el video captado en el vuelo VOI3382, se observa a Jonathan “N” siendo neutralizado por tres elementos de la Guardia Nacional a bordo de la aeronave. Tras resistirse por unos momentos, el hombre fue esposado y posteriormente descendió del avión.

El aterrizaje de emergencia y la amenaza provocaron el cierre preventivo de la Terminal A mientras las autoridades federales intervenían para asegurar la zona y detener al pasajero.

Aunque no hubo mayores complicaciones tanto en el aire como en tierra, el incidente causó la demora de decenas de vuelos que operaban desde el aeropuerto de Monterrey.

La aerolínea Volaris confirmó el desvío de la ruta a través de un comunicado, aunque sin detallar la amenaza de explosivo, limitándose a señalar la conducta del pasajero.

"Volaris informa que el vuelo 3382, que partió de Tijuana rumbo a Veracruz, aterrizó en la ciudad de Monterrey debido a la presencia de un cliente que no acató las indicaciones de seguridad de la tripulación y se comportó de manera disruptiva hacia sus acompañantes y la tripulación", se informó en el comunicado.

De acuerdo con la aerolínea, el manejo de la situación por parte de las autoridades federales y el personal del aeropuerto permitió que el resto de los pasajeros pudieran continuar su viaje tras la intervención.

