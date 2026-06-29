Desde horas antes del arranque, las inmediaciones del estadio se convirtieron en un carnaval de colores, cantos y folclor con aficionados de ambas selecciones

Inicio / Nuevo León / Todo o nada: se vive duelazo entre Países Bajos y Marruecos

El momento de la verdad ha llegado al Estadio Monterrey.

Con el silbatazo inicial, las selecciones de Países Bajos y Marruecos han comenzado a disputar un partido de vida o muerte, donde el único objetivo permitido es mantener vivo el sueño de conquistar la ansiada copa.

Este encuentro definitivo marca el cuarto y último partido del torneo que albergará el Gigante de Acero, cerrando con broche de oro una histórica participación de la Sultana del Norte en la justa mundialista.

Desde horas antes del arranque, las inmediaciones del estadio se convirtieron en un carnaval de colores, cantos y folclor.

La marea naranja de los Países Bajos y el fervor de la afición marroquí se fundieron en un ambiente de hermandad, pero con la tensión de saber que no hay mañana. Dentro del inmueble, el rugido de la tribuna es ensordecedor; una atmósfera verdaderamente inigualable digna de un partido de eliminación directa.

Ni el inconfundible clima regio ha podido frenar la intensidad de la batalla en la cancha.

A pesar de que el termómetro se mantiene firme por encima de los 30 grados centígrados, la exigencia física y la emoción en la cancha no han disminuido ni un solo segundo.

Los veintidós jugadores disputan cada balón como si fuera el último, conscientes de que están jugando al todo o nada.

El destino para uno de estos dos gigantes está por sellarse sobre el césped regio.