Pide Santiago más vigilancia federal en Carretera Nacional

Tras la muerte de cuatro jóvenes, el municipio solicitó reforzar los patrullajes federales para reducir los excesos de velocidad y prevenir accidentes

Para evitar más tragedias como la ocurrida el pasado viernes, en la que cuatro jóvenes de 19 y 20 años perdieron la vida, el gobierno de Santiago exigió reforzar los patrullajes de la Guardia Nacional en la Carretera Nacional para reducir los accidentes, luego del percance en el que murieron cuatro estudiantes del Tec Milenio el pasado fin de semana.

El alcalde de Santiago, David de la Peña, solicitó nuevamente que se incrementen los patrullajes federales en el tramo de la Carretera Nacional que corresponde a la Guardia Nacional y a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

El edil explicó que el municipio cuenta con 26 kilómetros de esta vía dentro de su territorio, aunque únicamente seis se encuentran bajo jurisdicción municipal.

Con el objetivo de implementar operativos permanentes para inhibir el exceso de velocidad, la administración municipal ha solicitado en tres ocasiones la custodia del tramo federal.

SICT condiciona la transferencia del tramo carretero

De acuerdo con el alcalde, tanto la SICT como la Guardia Nacional han respondido que el municipio podría asumir la vigilancia únicamente si también acepta hacerse cargo del mantenimiento de la carretera.

David de la Peña afirmó que esa condición resulta inviable para las finanzas de Santiago debido al costo que representa conservar un tramo de esa magnitud.

"El municipio de Santiago ha solicitado y exhorta a la Guardia Nacional a que tenga mayor presencia en la Carretera Nacional para labores de vigilancia y para que se respeten los límites de velocidad", señaló.

Agregó que la propuesta ha sido presentada a los exdelegados de la SICT José Adalberto Vega Regalado, Blanca Aburto y Jorge Villafranca, quienes han mantenido la misma postura.

Accidentes mantienen bajo la lupa a la Carretera Nacional

Este lunes, El Horizonte informó que la Carretera Nacional figura entre las 10 vialidades con mayor número de accidentes en la zona metropolitana de Monterrey, además de concentrar percances con consecuencias fatales.

De acuerdo con datos del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Seguridad Vial, la vía acumula 216 accidentes durante 2026, cifra que la coloca en el séptimo lugar entre las avenidas con más siniestros.

El alcalde sostuvo que reforzar la presencia de la Guardia Nacional permitiría vigilar el cumplimiento de los límites de velocidad y prevenir nuevos accidentes.

Continúan despedidas de víctimas del accidente

Mientras continúan los llamados para fortalecer la vigilancia en la carretera, familiares y amigos despidieron a Patricia Gabriela Arizpe, una de las cuatro jóvenes que perdieron la vida en el accidente.

Sus restos fueron velados en una capilla de San Pedro Garza García y posteriormente trasladados al panteón donde serán sepultados.

En el mismo recinto también fueron velados los restos de Kelly Jackelyn, cuyo sepelio quedó programado para este martes.