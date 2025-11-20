Caso Kimberly alerta por riesgos en Roblox para menores

La desaparición de Kimberly, una adolescente de 14 años vista que desapareció el 14 de noviembre en Escobedo y fue localizada este miércoles, ha encendido las alarmas sobre los graves riesgos de interacción social que acechan a los menores en las plataformas de videojuegos en línea.

La madre de Kimberly descartó un conflicto familiar como causa de la ausencia, pero reveló a las autoridades un hecho preocupante: su hija se comunicaba activamente con un hombre llamado "Rafael", supuestamente residente en la Ciudad de México, a través del popular videojuego Roblox.

Trascendió que la menor se encontraba presuntamente en el estado de Tamaulipas, pero se desconoce si estaba acompañada del hombre que conoció en el videojuego.

Hasta el momento, se desconocen las circunstancias de la desaparición de la menor.

Roblox: más que un juego, un terreno de riesgos sociales

Lanzado en 2006, Roblox ha evolucionado de un simple juego a una plataforma social masiva que permite a millones de usuarios crear, interactuar y chatear.

Desde la creación de los videojuegos, cada generación ha tenido un título que se volvió su favorito; para algunos fue la saga de Mario Bros, para otros fue Zelda, Gran Turismo o Minecraft y, desde hace un par de años, Roblox se convirtió en el rey.

La ventaja que tiene este juego sobre el resto de la ilimitada oferta que existe hoy es que tiene una naturaleza totalmente social, pues está pensado desde su origen para estar online con los más de 70 millones de usuarios activos.

En palabras simples, Roblox es una plataforma gratuita en la que un usuario puede unirse a distintas actividades o "minijuegos", los cuales son creados por la misma comunidad.

Combina herramientas de creación, una economía interna basada en la moneda virtual "Robux" y funciones sociales que facilitan la conexión global de jugadores.

Es justamente este componente social el que lo convierte en un espacio vulnerable para los menores.

Alerta de la policía cibernética: criminales usan 'Robux' como cebo

Las autoridades de la Policía Cibernética han emitido una alerta reiterada sobre la presencia de depredadores que operan en estos entornos digitales, camuflándose como otros niños o adolescentes para ganar la confianza de las víctimas.

El método de operación más común documentado por la policía implica la explotación de la moneda del juego:

Los criminales ofrecen Robux, la moneda virtual, altamente deseada por los usuarios, a los menores.

Este “cebo” se utiliza para solicitar, a cambio, contenido inapropiado o para establecer una relación que desemboque en delitos más graves, incluyendo la explotación sexual y el riesgo de desapariciones.

Llamado urgente a la vigilancia parental

Ante incidentes como el de Kimberly, las autoridades han enfatizado la necesidad de una vigilancia parental activa y la correcta configuración de seguridad en las cuentas de los menores.

Las recomendaciones cruciales para padres son un monitoreo activo para supervisar de cerca las actividades y el tiempo que sus hijos pasan en plataformas como Roblox.

La configuración de privacidad es de vital importancia; configurar correctamente las cuentas con el modo de restricción parental o privacidad máxima en todos los dispositivos (celulares, tablets o PC).

También tener un diálogo preventivo y una comunicación constante con sus hijos sobre los peligros de interactuar y compartir información personal con adultos o extraños en línea.

La búsqueda de Kimberly continúa en Escobedo, y las autoridades mantienen la alerta sobre el uso responsable de plataformas digitales para prevenir que más adolescentes sean víctimas de ciberdelincuentes.

