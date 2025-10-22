Celebra la UANL el 12º Congreso 'Jóvenes: Motor de México'

La Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León llevó a cabo la doceava edición del congreso universitario “Jóvenes: Motor de México 2025”, con el objetivo de motivar, empoderar e inspirar a las nuevas generaciones.

El evento fue inaugurado por el gobernador de Nuevo León, quien dirigió un mensaje de bienvenida y ánimo a las y los jóvenes, destacando su papel clave en el desarrollo del estado.

“Podemos proponernos cada quien metas, organizar mejor nuestro tiempo, inscribirme a un posgrado en línea, trabajar y estudiar con la educación dual; en síntesis, hay mucho que podemos hacer para que, así como Nuevo León es primer lugar en todo, también ustedes sean primer lugar en su familia, en su comunidad o en su salón”, dijo García Sepúlveda.

A lo largo de la jornada, el congreso reunió a influencers, líderes de opinión y personalidades de distintos sectores, quienes compartieron sus historias, desafíos y aprendizajes, brindando a los asistentes nuevas perspectivas sobre cómo alcanzar sus metas personales y profesionales.

Este espacio, en el que también estuvieron presentes diferentes autoridades educativas, buscó fortalecer el liderazgo juvenil, así como fomentar la participación activa y el compromiso con la sociedad.

Comentarios