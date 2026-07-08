El secretario general de Gobierno señaló que abrir espacios a nuevas generaciones permitirá incorporar nuevas ideas y perspectivas a la administración pública

Inicio / Nuevo León / Miguel Flores celebra reforma para impulsar a los jóvenes en NL

El secretario general de Gobierno, Miguel Flores, celebró la aprobación de la reforma que reduce la edad mínima para contender por una diputación, una alcaldía o la gubernatura de Nuevo León, al considerar que la medida abrirá oportunidades para que las nuevas generaciones participen en la vida pública.

El funcionario recordó que la iniciativa fue presentada durante su etapa como diputado local con el propósito de ampliar la participación de los jóvenes en la función pública y fomentar una mayor representación generacional en los espacios de toma de decisiones.

Con la reforma, la edad mínima para competir por una diputación local o una presidencia municipal disminuye de 21 a 18 años, mientras que para aspirar a la gubernatura de Nuevo León pasa de 30 a 28 años.

Flores Serna sostuvo que, si una persona de 18 años ya puede ejercer derechos y asumir responsabilidades legales, también debe tener la posibilidad de buscar un cargo de elección popular.

"Si a los 18 años una persona ya puede votar, trabajar, emprender, sacar una licencia y asumir responsabilidades legales, ¿por qué no podrían competir por un cargo de elección popular y así poder cambiar el rumbo de un municipio o de un estado?", enfatizó Flores.

Agregó que esta modificación también contribuirá a despertar un mayor interés de las juventudes por la política y la creación de leyes.

"De esta forma, más jóvenes se van a interesar en las leyes o en política, y cuando los jóvenes se involucran en política, el mundo y los estados avanzan más rápido", afirmó el funcionario estatal.

Finalmente, el secretario general de Gobierno señaló que abrir espacios a las nuevas generaciones permitirá incorporar nuevas ideas y perspectivas a la administración pública, impulsando gobiernos más innovadores, cercanos y sensibles a las necesidades de la ciudadanía.