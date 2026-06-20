Celebra Legado Monterrey histórico Partido 1,000 con cena de gala

Cena reunió a líderes del futbol previo al juego 1,000 del Mundial; destacaron el papel de Monterrey como sede clave en 2026.

Para conmemorar un hito sin precedentes en la historia del balompié: el Juego 1,000 en la historia de las Copas del Mundo se llevó a cabo previamente una celebración impulsada por el Legado Monterrey.

El evento, que reunió a las figuras más influyentes de la organización mundialista en el país, fue encabezado por Alejandro Hütt, Host City Manager de Monterrey para la FWC26.

La velada contó con una exclusiva presencia de líderes del deporte y la gestión futbolística, teniendo entre los invitados especiales a Jurgen Mainka, Chief Tournament Officer de la FIFA World Cup 2026 México; Manuel Filizola, presidente del Comité Sede Monterrey para la Copa Mundial de la FIFA; y Pedro Esquivel, Presidente de Administración del Club de Futbol Monterrey.

La cena conmemorativa sirvió como el escenario perfecto para estrechar lazos y celebrar el protagonismo que tendrá la capital regiomontana este sábado como sede del partido 1,000 en el Estadio Monterrey en la justa internacional.

El periódico El Horizonte compartió entre los invitados su edición especial de colección del Partido 1,000, un documento histórico que pudieron disfrutar y conservar como testimonio de una noche donde el futbol, la cultura y el futuro mundialista de Monterrey se fusionaron de manera perfecta.

Con punto de reunión en el municipio de San Pedro Garza García, los asistentes celebraron este importante evento deportivo con una experiencia culinaria diseñada especialmente para la ocasión por el reconocido chef Rodrigo Rivera-Rio, quien deleitó a los presentes con un menú de alta cocina.