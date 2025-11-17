Celebran con cabalgata aniversario de fundación de Santa Catarina

En el marco de la celebración del 429 aniversario de la fundación de Santa Catarina, el alcalde Jesús Nava encabezó la edición número 30 de la Gran Cabalgata, una tradición que se adentra en el corazón de la Huasteca.

Cientos de participantes se dieron cita para participar en este recorrido, que se llevó a cabo gracias a la colaboración de la Asociación de Cabalgantes de la Huasteca.

La ruta tuvo una extensión aproximada de 70 kilómetros, abarcando comunidades de la sierra alta y baja de la Huasteca, informó el municipio.

El recorrido dio inicio en la comunidad de San José de los Nuncios, en Ramos Arizpe, Coahuila, y culminó en las instalaciones del Rodeo La Huasteca, ya en territorio de Santa Catarina.

Al dirigirse a los participantes, el edil destacó la importancia de esta actividad como un vínculo con las raíces de la zona.

“Gracias a todos los cabalgantes de La Huasteca por siempre hacerse presentes y participar en esta actividad. Con esta cabalgata recordamos la identidad de nuestro municipio, sus monumentos, la zona de la Huasteca, que abarca el 95 por ciento del territorio del municipio”, expresó el alcalde.

De acuerdo con información del municipio, la trigésima Cabalgata Aniversario reafirma el compromiso de las autoridades y la comunidad por preservar las tradiciones que dan vida a Santa Catarina y reconocer la riqueza natural y territorial de La Huasteca.

Comentarios