Celebran cultura sudafricana en el City Fest en San Pedro

Los asistentes se “transportaron” al continente africano a través de una experiencia multisensorial que unió la música, las tradiciones y la calidez de su gente

Una celebración vibrante se vivió en el corazón del City Fest, festival que se convirtió en el escenario para rendir homenaje a la riqueza cultural de Sudáfrica, en el municipio de San Pedro.

Los asistentes se “transportaron” al continente africano a través de una experiencia multisensorial que unió la música, las tradiciones y la calidez de su gente, acercando lo mejor de esta nación a las familias sampetrinas.

Este miércoles, el Estadio Monterrey se vestirá de gala para recibir el vibrante enfrentamiento entre la selección de Sudáfrica y la escuadra de Corea del Sur, en un duelo crucial dentro del calendario mundialista.

La jornada estuvo marcada por espectáculos culturales en vivo que hicieron vibrar al público con el ritmo de los tambores y las danzas tradicionales, mientras que los apasionados de la buena mesa disfrutaron de un viaje culinario único gracias a la muestra de gastronomía internacional, donde los sabores y platillos típicos sudafricanos fueron los grandes protagonistas.

De acuerdo con autoridades municipales, el City Fest, ubicado en Valle Oriente, mantiene sus puertas abiertas para grandes y chicos. Entre sus atracciones destacan los juegos mecánicos, platillos típicos de distintos países, y una agenda continua de shows culturales con espectáculos y presentaciones de las naciones invitadas.