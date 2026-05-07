Celebran el 202 aniversario de Nuevo León como estado libre

El Gobierno del estado conmemoró el 202 aniversario de Nuevo León como libre y soberano con una ceremonia realizada en el Patio Central del Palacio de Gobierno, encabezada por el gobernador Samuel García Sepúlveda.

Durante su mensaje, el mandatario estatal destacó que el liderazgo de Nuevo León a nivel nacional se debe al trabajo de su gente y de la industria local, por lo que hizo un llamado a la unidad y a mantener el rumbo de crecimiento de la entidad.

“Si somos hoy primer lugar en todo. No es por el gobierno del estado. Es por la gente y la industria de Nuevo León. Por eso hoy el llamado más importante es unidad, altura de miras, que nada distraiga el objetivo. Que Nuevo León siga siendo primer lugar en todo”, expresó.

Acompañado por la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, y el secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, el gobernador señaló que gracias a la visión de gobernantes como Bernardo Reyes, la entidad suma ya 125 años como capital industrial de América Latina.

Mariana Rodríguez afirmó que Nuevo León se mantiene como referente nacional en inversión extranjera, generación de empleo e innovación.

“A unas generaciones les tocó fundar, a otras resistir, a otras levantar industria, abrir escuelas, construir caminos, defender instituciones. A la nuestra le toca sostener todo eso, hacerlo crecer y principalmente, algo muy importante: decidir si Nuevo León va a seguir avanzando con grandeza o si va a permitir que los intereses pequeños le bajen la mirada. Porque no se honra el pasado queriendo regresar a él. El pasado se honra cuando aprendemos de lo que costó llegar hasta aquí y usamos esa memoria para impulsarnos aún más lejos”, señaló.

Por su parte, Miguel Flores destacó los avances que registra la entidad en áreas como movilidad, salud, educación, economía y seguridad.

“Hemos coordinado esfuerzos, hemos construido acuerdos, hemos mantenido la gobernabilidad siempre buscando el bien de Nuevo León para que Nuevo León siga creciendo y decirles que desde la Secretaría General de Gobierno vamos a seguir trabajando de la mano del gobernador para que las futuras generaciones, así como hoy nosotros, se sientan orgullosas de pertenecer a este gran Estado”, expresó.

Durante el evento, las autoridades recibieron un balón de futbol conmemorativo por los 202 años de Nuevo León como estado libre y soberano, en alusión a la próxima edición de la Copa Mundial de la FIFA 2026, de la cual la entidad será sede.





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