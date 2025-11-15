Celebrarán Macrofest Norteño a 200 días del Mundial
Esta edición se engalanará con la presencia de Pesado, La Firma y Alicia Villarreal; además, cambiará de sede al campo de béisbol de Parque Fundidora
Como parte de la celebración previa a que se celebre la Copa del Mundo, el Macrofest tomará un tinte muy norteño, pues la siguiente edición se realizará faltando 200 días para que inicie la mayor fiesta del fútbol.
Esta edición se engalanará con la presencia de Pesado, La Firma y Alicia Villarreal; además, cambiará de sede por esta ocasión, la cual será el campo de béisbol ubicado al interior de Parque Fundidora.
El Macrofest Norteño se celebrará el domingo 23 de noviembre y como es tradición, la fiesta comenzará desde las 17:00 horas y seguirá siendo totalmente gratuito.
