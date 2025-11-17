Cerrar X
Nuevo León

Cerrarán paso de Lázaro Cárdenas a Gómez Morín por rehabilitación

San Pedro anunció un cierre vehicular en el carril inferior del paso a desnivel para la rehabilitación y mantenimiento de las vigas del puente

  • 17
  • Noviembre
    2025

El municipio de San Pedro anunció la implementación de un cierre vehicular en el carril inferior del paso a desnivel de la Avenida Lázaro Cárdenas, en el sentido de oriente a poniente, a la altura de su incorporación con la Avenida Gómez Morín.

La medida obedece a trabajos de rehabilitación y mantenimiento de las vigas del puente ubicado en la zona, buscando garantizar la seguridad y óptimas condiciones de la infraestructura vial.

Los trabajos se extenderán por al menos tres semanas, periodo en el que la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas realizará las labores correspondientes.

WhatsApp Image 2025-11-17 at 7.05.41 PM.jpeg

Como vía alterna para los automovilistas, se recomienda utilizar el retorno sobre la avenida Lázaro Cárdenas, a la altura de Río Tamuin, para posteriormente incorporarse a Vasconcelos hasta Gómez Morín.

La administración municipal agradeció de antemano la comprensión de los ciudadanos y usuarios de esta vía, y reiteró su compromiso con mantener una infraestructura vial segura y de calidad para todas las familias sampetrinas. 

Se exhorta a los conductores a tomar precauciones, respetar los señalamientos y considerar los tiempos de traslado durante el periodo de las obras.


