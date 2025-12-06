Podcast
Nuevo León

Cerrarán Instituto Franco Mexicano en San Pedro durante 2026

El Instituto Franco Mexicano anunció que cerrará tras 75 años por una disminución sostenida en la matrícula; concluirá operaciones al final del ciclo 2025-2026

  • 06
  • Diciembre
    2025

El Instituto Franco Mexicano informó que concluirá sus operaciones al finalizar el ciclo escolar 2025-2026, luego de una disminución sostenida en la matrícula.

El plantel, ubicado en la colonia Del Valle, en San Pedro Garza García, comunicó la decisión mediante un mensaje dirigido a su comunidad.

La institución señaló que, tras un proceso de discernimiento y análisis, el Consejo Provincial determinó el cierre.

“Con el corazón en la mano y después de una reflexión profunda”, indicaron, se tomó esta decisión que marca un punto relevante en la historia del colegio.

Más de siete décadas de legado educativo

Fundado en 1950 por la Provincia Marista, el instituto destacó que por 75 años fue un espacio formador de “Buenos Cristianos y Buenos Ciudadanos”, así como de líderes y profesionistas comprometidos.

"En 1950, la Provincia Marista planteó una visión audaz extender la educación de calidad, impregnada de valores católicos, a las familias de Monterrey, con la apertura del Instituto Franco Mexicano, Desde entonces, generación tras generación, esta institución ha sido semillero de Buenos Cristianos y Buenos Ciudadanos, líderes y profesionistas comprometidos".

EH UNA FOTO - 2025-12-06T134038.531.jpg

La comunidad escolar, aseguraron, será acompañada con responsabilidad y claridad durante el cierre del ciclo.

"Tras un proceso profundo de discernimiento y análisis, hemos tomado la difícil decisión de concluir las operaciones del Instituto Franco Mexicano al término del ciclo escolar 2025 - 2026. Esta determinación surge a partir de la realidad actual de la disminución sostenida de alumnado", dieron a conocer.

Presencia Marista continuará en Monterrey

A pesar del cierre, el comunicado subrayó que la misión Marista seguirá vigente en Monterrey mediante otras instituciones: el Colegio Franco Mexicano, el Centro Universitario Franco Mexicano y las Escuelas Franco Guadalupe, que continuarán como referentes educativos en la región.

594309379_1394644769122963_277678687792906220_n.jpg

"Nuestra presencia en Monterrey se enfocará en el fortalecimiento de la vida y misión Marista a través del servicio del Colegio Franco Mexicano, Centro Universitario Franco Mexicano y las Escuelas Franco Guadalupe como instituciones de referencia educativa Marista en Monterrey", informaron.


