Cerrarán carril inferior de Lázaro Cárdenas por mantenimiento

El municipio de San Pedro informó que realizará trabajos de mantenimiento en el carril inferior de incorporación de la Avenida Lázaro Cárdenas hacia la Avenida Gómez Morín, el cual permanecerá cerrado en su totalidad durante las labores.

De acuerdo con el comunicado, los trabajos iniciarán el próximo viernes 3 de abril y se extenderán hasta el sábado 4 de abril, como parte de acciones para reforzar la infraestructura vial en la zona.

¿Por qué se realizará el mantenimiento?

Este mantenimiento forma parte de acciones complementarias a la rehabilitación realizada a finales del año pasado, con el objetivo de fortalecer la seguridad estructural del puente.

Rutas alternas para automovilistas

Las autoridades indicaron que quienes circulan desde Lázaro Cárdenas hacia Gómez Morín podrán utilizar el retorno a la altura de la calle Río Tamuín e incorporarse posteriormente a Vasconcelos.

Asimismo, se recomienda optar por rutas de Valle Oriente, utilizando las avenidas Eugenio Garza Lagüera y Alfonso Reyes.

Alternativa desde Monterrey

Para quienes provienen de Monterrey a través del Túnel de la Loma Larga, se sugiere utilizar la salida directa hacia Vasconcelos como vía alterna.

El municipio exhortó a los automovilistas a tomar precauciones y considerar estas rutas para evitar contratiempos durante el periodo de cierre.





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