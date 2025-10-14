Cerrar X
Nuevo León

CFE impulsa obras eléctricas para nuevas líneas del Metrorrey

La CFE ejecuta obras y adecuaciones eléctricas para alimentar las nuevas líneas 4 y 6 del Metrorrey, con trabajos que concluirán en abril de 2026.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) participa activamente en el desarrollo de las nuevas líneas 4 y 6 del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, así como en la extensión de la línea 6, proyecto impulsado por el Gobierno de Nuevo León para modernizar la movilidad en el área metropolitana de Monterrey.

Como parte de su colaboración, la CFE realiza adecuaciones a la infraestructura eléctrica existente, incluyendo la modificación de cruces de líneas de transmisión y distribución, además de la instalación de sistemas eléctricos que alimentarán las estaciones del tren metropolitano.

Estas labores comprenden trabajos en alta, media y baja tensión, sustitución de cableado y estructuras, y ajustes técnicos para garantizar la seguridad y eficiencia del suministro eléctrico. Los trabajos, iniciados en diciembre de 2025, tienen prevista su conclusión en abril de 2026.

La empresa eléctrica destacó que el proyecto se lleva a cabo con altos estándares de calidad, seguridad y coordinación técnica, evitando retrasos y fortaleciendo la colaboración con proveedores nacionales e internacionales de materiales especializados.

Además de mejorar la infraestructura, las nuevas líneas del Metrorrey favorecerán la movilidad de habitantes y turistas, conectando puntos estratégicos desde el aeropuerto hasta los municipios de Monterrey, Guadalupe, San Nicolás de los Garza, Apodaca y Escobedo.

Con estas acciones, la CFE reafirma su compromiso con la eficiencia energética, la transparencia y el desarrollo regional, impulsando proyectos que fortalecen la economía local y mejoran la calidad de vida de la población.


