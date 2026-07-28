Suspenderá CFE servicio eléctrico en Juárez y Cadereyta por obras

La interrupción se realizará de 01:00 a 06:00 horas con el objetivo de ejecutar las maniobras de forma segura para el personal técnico y la población

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció una suspensión programada del suministro eléctrico en sectores de Juárez y Cadereyta durante la madrugada del jueves 30 de julio, como parte de los trabajos de ampliación de la Subestación Valle del Roble.

De acuerdo con la empresa, la interrupción del servicio se realizará de 01:00 a 06:00 horas, con una duración estimada de cinco horas, con el objetivo de ejecutar las maniobras de forma segura para el personal técnico y la población.

La CFE informó que las obras buscan incrementar la capacidad, confiabilidad y eficiencia de la red eléctrica para responder de mejor manera a la demanda de energía en la zona metropolitana de Monterrey.

Colonias donde habrá suspensión del servicio

En el municipio de Juárez, el corte programado abarcará las colonias Centro de Juárez, Riberas de la Morena, Colinas de San Juan, Las Lomas, 12 de Octubre, Valle del Roble, Santa Beatriz, Fuente de Piedra, Los Huertos, Valle del Seminario, Hacienda Real, Villas de San José, Real de San José y Mirador de San Antonio.

En Cadereyta, la suspensión afectará el Centro, Lomas de los Pilares, Palmanova, Santa Anita Residencial, Valle de los Encinos, La Rioja primer sector, La Rioja segundo sector, Real de Cadereyta, Bellavista y La Condesa.

Más de 30 mil usuarios serán beneficiados

La CFE señaló que los trabajos permitirán fortalecer la infraestructura eléctrica de la región y beneficiarán a más de 30 mil usuarios, al incrementar la capacidad de la red y mejorar la continuidad del suministro.

La empresa recomendó a la población tomar las previsiones necesarias durante el periodo de suspensión y recordó que el servicio de atención telefónica 071 permanece disponible las 24 horas para reportes, dudas o aclaraciones relacionadas con el suministro eléctrico.