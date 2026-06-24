Inicio / Nuevo León / CFE se coordina con municipios ante crisis por apagones en NL

Ante los constantes cortes de energía eléctrica que han afectado a miles de usuarios en el área metropolitana de Monterrey, la directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Esther Calleja Alor, sostuvo la noche del martes una reunión virtual con alcaldes y autoridades de Nuevo León para coordinar acciones que permitan reducir las afectaciones y agilizar la recuperación del servicio.

En el encuentro participaron los ediles de Apodaca, César Garza Arredondo, y de San Nicolás, Daniel Carrillo Martínez, así como el secretario de Servicios Públicos de Guadalupe, Santos Valdés, además del delegado de la Secretaría de Gobernación en Nuevo León, Héctor Gutiérrez de la Garza.

Enfocan diálogo en cantidad de reportes por interrupción en suministro eléctrico

La reunión se enfocó en los municipios donde se ha registrado la mayor cantidad de reportes por interrupciones en el suministro eléctrico durante los últimos días, aunque la CFE manifestó su disposición de mantener coordinación con otros alcaldes del estado que enfrenten situaciones similares.

De acuerdo con Carrillo, durante el encuentro la titular de la paraestatal se comprometió a reforzar las labores para restablecer el servicio en las zonas que continúan afectadas y fortalecer la coordinación con los municipios más impactados por los apagones.

“Fue una reunión necesaria y urgente por todos los problemas que se han originado a causa de los apagones, pero de igual forma creo que fue una reunión con resultados y compromisos muy positivos que de alguna manera nos dejan tranquilos de que este tipo de crisis no se vuelvan a presentar o que sus efectos negativos no causen tantas afectaciones a la población", señaló el alcalde nicolaíta.

Carrillo indicó que Calleja Alor confirmó que personal de la empresa proveniente de otras entidades del país se sumará a los trabajos que actualmente se realizan en Nuevo León para acelerar la atención de las fallas.

“De parte de la directora general de CFE hubo el compromiso de que iban a redoblar esfuerzos para que la energía eléctrica se restablezca al 100% en los hogares del municipio que aún no cuentan con el servicio", afirmó.

Asimismo, las autoridades municipales y la empresa federal acordaron fortalecer los mecanismos de comunicación y respuesta ante futuras contingencias relacionadas con el suministro eléctrico.

Reconocen necesidad de modernizar infraestructura eléctrica existente

El edil destacó además que Calleja Alor reconoció la necesidad de modernizar parte de la infraestructura eléctrica existente, ya que una parte de las fallas registradas está relacionada con equipos y redes que presentan rezagos o condiciones de desgaste.

Como resultado del encuentro, las partes acordaron mantener mesas de trabajo y celebrar una nueva reunión en los próximos días, en la que las áreas de Distribución y Transmisión de la CFE presentarán las acciones y proyectos que se desarrollan para atender las afectaciones y fortalecer la confiabilidad del sistema eléctrico en la zona metropolitana.

Se agravan apagones en NL por un sistema ‘rebasado’

La crisis en el abasto de electricidad en Nuevo León se está agudizando más que nunca durante 2026, principalmente debido a que la infraestructura de distribución se encuentra saturada.

El reflejo de esta situación ya lo viven en carne propia las familias de la entidad: mientras que hace un año el promedio de días sin luz era de dos, ahora ya se registran casos de hasta seis días en esa condición, según estimaciones de expertos consultados por El Horizonte.