Explicó que el aumento en la demanda durante la temporada de calor presiona la infraestructura eléctrica, por lo que la CFE mantiene inversiones en transmisión

Inicio / Nacional / Fallas de distribución provocan cortes en Monterrey: Sheinbaum

Las interrupciones eléctricas registradas en Monterrey y otras zonas del país son consecuencia de problemas en la red de distribución y no de una falta de capacidad para generar energía, aseguró este miércoles la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal explicó que México cuenta con suficiente generación eléctrica para atender la demanda nacional, por lo que los cortes reportados en algunas regiones responden principalmente a limitaciones en la infraestructura encargada de llevar la electricidad a hogares, negocios e industrias.

“Apagón significaría que no hay la capacidad de generación suficiente para la demanda, eso no existe”, afirmó.

Insistió en que los eventos registrados recientemente deben entenderse como interrupciones temporales del servicio y no como una crisis de generación energética.

Te puede interesar: Se agravan apagones en NL por un sistema ‘rebasado’

Señaló que durante los periodos de altas temperaturas se incrementa considerablemente el consumo eléctrico debido al uso simultáneo de sistemas de aire acondicionado, lo que puede generar saturación en ciertas zonas de la red.

“A veces cuando se prenden todos los aires acondicionados al mismo tiempo generan sus distorsiones en el sistema de distribución”, explicó.

Indicó que estas condiciones pueden provocar fallas en líneas, transformadores u otros equipos de distribución, particularmente en ciudades con alta demanda energética como Monterrey.

Por ello, dijo, la Comisión Federal de Electricidad trabaja tanto en la atención inmediata de las fallas como en el fortalecimiento de la infraestructura para evitar nuevas afectaciones.

“Están trabajando muy fuerte para fortalecer el sistema de transmisión y distribución, que permite que la energía que se genera llegue a las casas de manera segura”, sostuvo.

No es un problema de generación: Sheinbaum

La titular del Ejecutivo federal subrayó que actualmente el país no enfrenta un déficit de generación eléctrica.

“Más que apagones, son interrupciones en el servicio en algunos lugares producto de las fallas en distribución, más que en generación”, puntualizó.

Explicó que el problema surge cuando la capacidad de las líneas de distribución resulta insuficiente para transportar toda la energía disponible hacia los puntos donde se concentra la demanda.

“Lo que sí hay son fallas de distribución, sobre todo, que se están buscando solucionar con esta inversión en muchos lugares del país”, agregó.

CFE acelera inversiones en la red eléctrica

Ante este panorama, Sheinbaum destacó que la CFE mantiene un programa de inversiones para ampliar y modernizar las redes de transmisión y distribución en distintas regiones del país.

El objetivo, explicó, es garantizar que la energía generada pueda llegar de manera eficiente a los usuarios finales, especialmente durante los meses de mayor consumo.

Además, destacó que cuando ocurre una interrupción del servicio, la empresa despliega cuadrillas para atender las fallas y restablecer el suministro en el menor tiempo posible.

“Primero trabajan muy rápido para poder restablecer las interrupciones y segundo están trabajando muy fuerte para fortalecer el sistema”, señaló.

Como ejemplo de la presión que enfrentan las redes eléctricas, mencionó el caso de Mexicali, Baja California, donde las temperaturas extremas comenzaron antes de lo habitual este año.

“En Mexicali las altas temperaturas empezaron en abril y normalmente comienzan en mayo. Eso generó una problemática en distribución”, explicó.

Añadió que situaciones similares pueden presentarse en otras ciudades cuando la demanda crece de forma acelerada y rebasa momentáneamente la capacidad de ciertos tramos de la red.

Pese a ello, reiteró que el país cuenta con energía suficiente para cubrir el consumo nacional y que los esfuerzos están enfocados en modernizar la infraestructura para evitar interrupciones como las registradas recientemente en Monterrey.