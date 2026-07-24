Inicio / Nuevo León / Choca contra barda tras derrapar por lluvia en Carretera Nacional
Choca contra barda tras derrapar por lluvia en Carretera Nacional
Un joven de 22 años derrapó sobre el pavimento mojado y terminó impactando su vehículo contra una barda, a la altura de La Toscana.
Por Laura Palacios | 24 Julio 2026
Las lluvias registradas este viernes en Nuevo León provocaron un aparatoso accidente sobre la Carretera Nacional, donde un joven conductor perdió el control de su vehículo y terminó estrellándose contra una barda, lo que movilizó a cuerpos de auxilio.
El percance ocurrió en el cruce de la Carretera Nacional con la calle Camino a las Caleras, a la altura del sector La Toscana. De acuerdo con la información recabada en el lugar, el automóvil derrapó debido al pavimento mojado antes de salir de la carpeta asfáltica e impactarse.
El conductor fue identificado como Patricio, de 22 años de edad quién se dirigía a entrenar. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindarle una valoración médica y confirmaron que no sufrió lesiones de gravedad, por lo que el accidente dejó únicamente daños materiales y no fue necesario su traslado a un hospital.
Elementos de auxilio y autoridades realizaron las maniobras correspondientes para atender el incidente y evitar mayores riesgos para los automovilistas que transitaban por la zona.
Este accidente vuelve a poner en evidencia el peligro de conducir bajo condiciones de lluvia sobre todo en la zona de la Carretera Nacional, donde el pavimento mojado incrementa el riesgo de derrapes.