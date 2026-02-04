Podcast
choque_carro_camioneta_sanpedro1_93fd9c8eea
Nuevo León

Choca auto contra camioneta y panorámico en San Pedro

Un Mazda chocó contra una camioneta y terminó impactado contra el anuncio panorámico de una plaza comercial en la avenida Lázaro Cárdenas

  • 04
  • Febrero
    2026

Una persona lesionada fue el resultado de un choque entre un sedán y una camioneta de carga que culminó en el anuncio panorámico de una plaza comercial en San Pedro.

Se trató de un Mazda 2 en color negro que circulaba sobre los carriles interiores de la avenida Lázaro Cárdenas, que perdió el control del coche saltando el camellón, haciendo un primer impacto en una camioneta NP300 y posteriormente estrellándose por completo en el pilar del anuncio.

El coche responsable del choque quedó completamente destrozado del frente, mientras la camioneta solo resultó con el estribo trasero doblado; el conductor, un hombre de alrededor de 35 años, no ha sido identificado.

Al lugar llegaron elementos de la policía y Protección Civil de San Pedro, quienes, apoyados de una grúa, removieron el vehículo que quedó impactado; asimismo, esparcieron polvo absorbente para retirar el derramamiento de líquidos del motor que quedaron en el pavimento.

choque-carro-camioneta-sanpedro.jpg

La circulación se vio ligeramente afectada en dirección de poniente a oriente en el carril derecho, siendo que el choque ocurrió al interior de la plaza comercial.

Tras la valoración de los paramédicos, el conductor del vehículo de color negro resultó con lesiones leves en el brazo izquierdo y fue resguardado en una patrulla de la policía en espera del acuerdo entre los seguros de los participantes.


