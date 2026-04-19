Nuevo León

Choca contra postes de contención en Monterrey

Debido a las condiciones del pavimento, derrapó al intentar incorporase desde Venustiano Carranza por encima de la velocidad permitida.

  19
  • Abril
    2026

Por circular a exceso de velocidad sobre el pavimento mojado, un hombre se estrelló contra postes de contención en Monterrey.

El conductor provenía del municipio de San Pedro cuando al salir del Túnel de la Loma Larga quiso tomar la calle Juan Pablo II.

Debido a las condiciones del pavimento derrapó al intentar incorporase desde Venustiano Carranza por encima de la velocidad permitida.

La unidad terminó por quedar arriba de los postes, con la parta trasera elevada sobre el concreto.

Pese a lo aparatoso del percance el conductor salió sin un golpe del vehículo.

Al sitio arribaron elementos de Tránsito, así como de Protección Civil de Nuevo León, quienes custodiaron la zona para retirar el aceite que derramó el automóvil por el choque.

Apenas un día antes, la tarde del sábado, una mujer también derrapó su camioneta en la misma curva y atropelló a un adolescente.


