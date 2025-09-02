Cerrar X
Nuevo León

Choca y huye tras generar colisión; una mujer lesionada

Testigos señalaron que el presunto responsable permaneció algunos minutos en el sitio, pero aprovechó un descuido de los afectados y curiosos para huir

  • 02
  • Septiembre
    2025

Un conductor en presunto estado de ebriedad provocó un aparatoso accidente vial en pleno centro de Monterrey, luego de pasarse un semáforo en rojo y escapar del lugar dejando a una mujer lesionada.

El percance ocurrió en el cruce de Juan Zuazua e Isaac Garza, donde cámaras de seguridad registraron el momento en que un vehículo Chevy avanzó sin respetar la luz roja del semáforo. Al hacerlo, impactó de costado a una camioneta Hyundai, que tras el golpe lateral se proyectó contra un semáforo y terminó recibiendo otro golpe en el lado opuesto.

Testigos señalaron que el presunto responsable permaneció algunos minutos en el sitio, pero aprovechó un descuido de los afectados y curiosos para huir. Aseguraron que el hombre presentaba aliento alcohólico y signos de estar bajo los efectos del alcohol.

Paramédicos de Protección Civil de Monterrey y del CRUM atendieron la emergencia y trasladaron a una pasajera de la camioneta, quien resultó con diversos golpes, hacia un hospital cercano.

Pese a la magnitud del choque y la afectación en la vialidad, agentes de tránsito de Monterrey tardaron más de una hora y media en presentarse en el lugar, según denunciaron los afectados.


