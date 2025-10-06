Cerrar X
Whats_App_Image_2025_10_06_at_4_24_36_PM_c8d0a84b0d
Nuevo León

Conductora pierde el control y choca contra obra en La Rioja

Una mujer de 35 años terminó atrapada entre varillas tras estrellarse contra las barreras de una construcción, sin reportar heridos

  • 06
  • Octubre
    2025

Una conductora perdió el control de su vehículo y terminó estrellándose contra las barreras de seguridad de una zona en construcción ubicada a la altura del fraccionamiento La Rioja.

El automóvil quedó atrapado entre las varillas y estructuras metálicas de la obra, sin que se reportaran personas lesionadas.

De acuerdo con los primeros reportes, se trata de una mujer de aproximadamente 35 años de edad, quien fue valorada en el lugar por elementos de Protección Civil de Monterrey.

Elementos de Tránsito de Monterrey acudieron al sitio para realizar el peritaje correspondiente y controlar la circulación en la zona. 

Hasta el momento, se desconocen las causas exactas del accidente.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_54e550078a
Reconoce CMIC reactivación de obra pública en Tamaulipas
EH_UNA_FOTO_2025_10_07_T133945_292_be69132225
UNAM identifica a dos por falsas amenazas de explosivos
EH_UNA_FOTO_2025_10_07_T131413_696_c4126b9cba
Gattuso: 'Me rompe el corazón, pero Italia jugará ante Israel'
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_10_07_T142933_598_9ad49bf865
LeBron James hace otra “decisión”, pero es un anuncio
filiberto_n_sinaloa_5df0574559
Cae Filiberto 'N', presunto operador de Los Chapitos en Sinaloa
nl_mujere_lipo_800c1e484b
Advierten de escuelas 'patito' por muerte en cirugía estética
publicidad

Más Vistas

mexico_chile_sub_20_e29421f264
Cambia de horario México vs Chile en el Mundial Sub-20
EH_DOS_FOTOS_86_7958cb6de6
Agreden a inspectores tras atender reporte por ruido en Escobedo
EH_UNA_FOTO_2025_10_04_T211147_550_13d0ba51e9
Tigres perdona al Cruz Azul... y empatan 1-1 en El Volcán
publicidad
×