Nuevo León

Choca tráiler contra camión urbano en San Pedro; 29 lesionados

Según testigos, el operador del tráiler presuntamente intentó ingresar a una de las empresas, el camión por el lado derecho no lo alcanza a visualizar

  • 16
  • Diciembre
    2025

Un aparatoso accidente vial entre un tráiler y un camión urbano dejó un saldo de 29 personas lesionadas, una de ellas de gravedad, sobre la avenida Gustavo Díaz Ordaz, en el municipio de San Pedro Garza García.

De acuerdo con información proporcionada por Protección Civil de Nuevo León, el lesionado de mayor consideración es el chofer del camión urbano, quien quedó prensado tras el impacto y presuntamente presenta fracturas, por lo que fue rescatado por los cuerpos de auxilio y trasladado de urgencia a un hospital.

El percance ocurrió cuando un tráiler impactó al camión de pasajeros que circulaba en dirección al oriente, a la altura del cruce de Díaz Ordaz y Corregidora, en la colonia La Leona.

Elementos de Protección Civil Nuevo León, acudieron al sitio para atender la emergencia, brindar atención prehospitalaria a los lesionados y coordinar su traslado a diversos hospitales de la localidad.

Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar las causas del accidente, mientras que la vialidad presentó afectaciones durante las labores de auxilio.


Comentarios

Etiquetas:
