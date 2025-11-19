Cierran carril de Lázaro Cárdenas a Gómez Morín

A partir de este miércoles, el carril inferior de incorporación de la Avenida Lázaro Cárdenas hacia la Avenida Gómez Morín fue cerrado, informó el municipio de San Pedro.

El cierre, que se extenderá por un periodo de aproximadamente tres semanas, se debe a los trabajos de rehabilitación de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas.

Las labores se enfocarán en el mantenimiento de las vigas del puente ubicado en el sentido oriente-poniente. Se estima que el carril se reabra a la circulación el próximo 16 de diciembre.

Ante esta afectación vial, que busca garantizar la seguridad y el buen estado de la infraestructura, las autoridades han sugerido diversas vías alternas para los automovilistas.

La primera es utilizar el retorno de Avenida Lázaro Cárdenas a la altura de Río Tamuín, para posteriormente incorporarse a Avenida Vasconcelos.

Una segunda opción es desde la Avenida Lázaro Cárdenas oriente, tomar la gaza de Vasconcelos en dirección al poniente y continuar hasta Gómez Morín.

La tercera, para quienes circulan por Valle Oriente, tomando las avenidas Eugenio Garza Lagüera y Alfonso Reyes, las cuales dirigen hacia Gómez Morín.

Y la última, quienes transitan por el Túnel de la Loma Larga pueden tomar directamente la salida hacia Avenida Vasconcelos.

Elementos de vialidad y tránsito del municipio han sido desplegados en la zona para orientar a los conductores y agilizar la circulación.

En un recorrido realizado por El Horizonte se constató la presencia de estos elementos, observándose hasta el momento una circulación fluida a pesar del cierre.

Las autoridades municipales y de tránsito exhortan a los automovilistas a planificar sus trayectos con tiempo, a usar las rutas alternas y, sobre todo, a mantener la paciencia durante el periodo de las obras.

