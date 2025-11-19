Cerrar X
62dbeebc_f4dd_4ff8_80e9_21ccc20e3e95_6290dceb88
Nuevo León

Cierran carril de Lázaro Cárdenas a Gómez Morín

A partir de este miércoles, el carril inferior de incorporación de la Avenida Lázaro Cárdenas hacia la Avenida Gómez Morín fue cerrado

  • 19
  • Noviembre
    2025

A partir de este miércoles, el carril inferior de incorporación de la Avenida Lázaro Cárdenas hacia la Avenida Gómez Morín fue cerrado, informó el municipio de San Pedro.

El cierre, que se extenderá por un periodo de aproximadamente tres semanas, se debe a los trabajos de rehabilitación de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas.

Las labores se enfocarán en el mantenimiento de las vigas del puente ubicado en el sentido oriente-poniente. Se estima que el carril se reabra a la circulación el próximo 16 de diciembre.

0d87daa8-7188-47cf-8efa-f16f0350f374.jfif

Ante esta afectación vial, que busca garantizar la seguridad y el buen estado de la infraestructura, las autoridades han sugerido diversas vías alternas para los automovilistas.

La primera es utilizar el retorno de Avenida Lázaro Cárdenas a la altura de Río Tamuín, para posteriormente incorporarse a Avenida Vasconcelos.

Una segunda opción es desde la Avenida Lázaro Cárdenas oriente, tomar la gaza de Vasconcelos en dirección al poniente y continuar hasta Gómez Morín.

La tercera, para quienes circulan por Valle Oriente, tomando las avenidas Eugenio Garza Lagüera y Alfonso Reyes, las cuales dirigen hacia Gómez Morín.

Y la última, quienes transitan por el Túnel de la Loma Larga pueden tomar directamente la salida hacia Avenida Vasconcelos.

82cb9d45-01ee-4ac4-ab17-67388fe2735f.jfif

Elementos de vialidad y tránsito del municipio han sido desplegados en la zona para orientar a los conductores y agilizar la circulación. 

En un recorrido realizado por El Horizonte se constató la presencia de estos elementos, observándose hasta el momento una circulación fluida a pesar del cierre.

Las autoridades municipales y de tránsito exhortan a los automovilistas a planificar sus trayectos con tiempo, a usar las rutas alternas y, sobre todo, a mantener la paciencia durante el periodo de las obras.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Plecas_e_informacion_2025_11_17_T230726_008_a0e6c64852
San Pedro pospone cierre en Lázaro Cárdenas a Gómez Morín
INFO_7_VERTICAL_2_86d998a41f
Cerrarán paso de Lázaro Cárdenas a Gómez Morín por rehabilitación
Whats_App_Image_2025_11_12_at_3_04_57_PM_3701e18583
Ejidatarios bloquean tramo carretero por no tener luz 
publicidad

Últimas Noticias

INFO_7_UNA_FOTO_83_6cfaf515a2
Barcos camaroneros dejan 18 tortugas varadas en Playa Bagdad
eua_rusia_ucrania_31917c9f92
Negocian EUA y Rusia plan de paz; exigen concesiones a Ucrania
ariana_grande_gira_002e7d120b
Ariana Grande anuncia que su próxima gira será la última
publicidad

Más Vistas

istockphoto_2094528663_612x612_20a9a09918
Día del Hombre 2025: qué significa y por qué se celebra en México
nl_torres_sendero_799d2f8ef2
Torres Sendero ya prevende... y tiene proyectos clausurados
nl_megadesarrollo_topo_chico_5257f657dc
Inmobiliarias violan la ley al prevender sin permisos
publicidad
×