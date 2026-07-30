Cierran salidas del AIFA hacia CDMX tras volcadura

La volcadura en el Circuito Exterior Mexiquense y la autopista México-Pachuca provocó el cierre temporal de las salidas del AIFA hacia la Ciudad de México

Las salidas del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) con dirección a la Ciudad de México registraron afectaciones durante la mañana de este jueves, luego de una serie de accidentes de carga ocurridos en la autopista México-Pachuca y el Circuito Exterior Mexiquense.

La administración del aeropuerto informó que las operaciones aéreas se desarrollaron con normalidad y que el acceso a la terminal no presentó contratiempos, sin embargo recomendó a los usuarios anticipar sus traslados debido a los cierres viales registrados en la zona.

Accidente en Tecámac generó cierre de vialidades

Uno de los percances ocurrió a la altura del kilómetro 29+900 de la autopista México-Pachuca, cerca de Ojo de Agua, en el municipio de Tecámac.

De acuerdo con los primeros reportes, dos camionetas que transportaban pollos crudos chocaron y terminaron volcadas sobre la carpeta asfáltica. Las versiones preliminares señalan que el desprendimiento de un neumático habría provocado el accidente.

Aunque no se reportaron personas lesionadas, las labores para atender la emergencia obligaron al cierre temporal de la vialidad, afectando también la circulación en el Circuito Exterior Mexiquense.

Tráiler y camión de carga agravaron el congestionamiento

Horas después se registró otro incidente en el Circuito Exterior Mexiquense, donde un tráiler y un camión que transportaba queso panela terminaron volcados cerca de la salida con dirección a la Ciudad de México.

Según información de las autoridades, el accidente se produjo cuando un neumático de una de las unidades salió de su eje y se impactó contra otro vehículo de carga, provocando que ambas unidades volcaran.

La carga quedó esparcida sobre la carretera, complicando las maniobras de retiro y limpieza.

Retrasos de hasta una hora

Automovilistas que se dirigían hacia la capital del país reportaron filas kilométricas y tiempos de espera superiores a una hora debido a que las unidades accidentadas permanecieron bloqueando parcialmente la circulación durante varias horas.

Usuarios del AIFA también denunciaron tránsito completamente detenido en las inmediaciones de la terminal aérea, particularmente cerca de la plaza de cobro ubicada en el kilómetro 29+900.

La administración del Circuito Exterior Mexiquense informó que la carga vehicular se mantuvo durante gran parte de la mañana y comenzó a disminuir después de las 8:20 horas, una vez que las autoridades liberaron parcialmente el tramo afectado.

Ante las complicaciones viales, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles reiteró el llamado a pasajeros y visitantes para salir con mayor anticipación rumbo a la terminal y evitar contratiempos relacionados con sus vuelos.