Lleno total por Grupo Firme: cierran acceso al Fan Festival

Ante la cantidad de personas que llegaron al recinto y alrededores, las autoridades estatales activaron protocolos para cuidar la seguridad de los asistentes

Debido a que el FIFA Fan Festival Monterrey alcanzó su capacidad máxima de asistencia, los organizadores informaron el cierre definitivo de los accesos al Parque Fundidora, lugar donde miles de aficionados se han congregado para presenciar el concierto estelar de Grupo Firme.

“El acceso al FIFA Fan Festival Monterrey se encuentra cerrado debido a que el evento ha alcanzado su capacidad máxima. Agradecemos su comprensión”, se comunicó a través de los canales oficiales de Monterrey FIFA World Cup 2026.

Ante la cantidad de personas que llegaron al recinto y sus alrededores, las autoridades estatales activaron protocolos para cuidar la seguridad de los asistentes para ver la agrupación formada en Tijuana.

Como parte de estas acciones, el gobierno del estado anunció que la estación Y Griega de Metrorrey dejará de prestar servicio de manera temporal para evitar aglomeraciones que pongan en riesgo a los usuarios y puedan disfrutar una noche llena de música.