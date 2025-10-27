Cierran siete pedreras por causar daños ambientales

Siete pedreras que operaban en diversos municipios de Nuevo León fueron clausuradas por la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente (PEMA) tras comprobarse que excedieron sus permisos de extracción y cruzaron los límites de Áreas Naturales Protegidas (ANP).

La medida fue ejecutada el viernes 24 de octubre por orden del Ejecutivo estatal.

El gobernador Samuel García Sepúlveda confirmó los cierres a través de la plataforma X (antes Twitter), destacando que la acción busca combatir la alta contaminación que generan estas empresas y prevenir un aumento en los niveles de partículas PM10 y PM2.5 ante la proximidad de la inversión térmica.

“Nuevo León tiene 7 pedreras que están en área natural protegida, han sobrepasado sus límites y están consumiendo recurso de más. Esto es un delito y por eso ayer las CERRAMOS”, escribió García.

El mandatario enfatizó el impacto en la calidad del aire.

“Ahora vienen días de inversión térmica, y las partículas de las pedreras son las que más se estancan en la atmósfera, generando contaminación en el aire”.

Una fuente cercana al gobierno estatal confió a El Horizonte que la ejecución de los cierres fue una orden directa del gobernador a la PEMA, la cual se encarga de analizar el estado legal y ambiental de cada una de las pedreras ubicadas en Santa Catarina, Escobedo, García y Santiago.

La fuente explicó que, si bien se han reportado siete clausuras, la cifra podría variar, ya que la Procuraduría debe analizar cada caso individualmente.

“La medida va a depender de cada una de ellas, digo naturalmente, no porque cada una se tiene que ver caso por caso y, si bien puede haber una premisa general, pues ya si nos metemos al detalle, pues cada una va a tener su circunstancia particular”, comentó.

Según la información, Cemex y Calizas y Trituradoras Industriales afectan el Área Natural El Fraile, en García y Escobedo.

Adicionalmente, el Cerro de las Mitras, en Santa Catarina, es invadido por Triturados Industriales San Jerónimo, Incasa y Pedrera San Ángel.

En tanto que Triturados Villarreal desmonta la Cueva de los Murciélagos, en Santiago.

En el caso de la polémica Triturados Villarreal SA de CV, ubicada en la Cueva de los Murciélagos, El Horizonte dio a conocer que ya había tenido múltiples intentos de cierre, de los cuales se han salvado con diversos amparos y que ninguna administración estatal ha logrado detener la depredación de la única pedrera que opera en la Sierra del Cerro de la Silla.

Las autoridades ecológicas señalaron que la actividad de estas empresas provoca un grave daño al alterar áreas naturales protegidas, las cuales albergan especies endémicas y son vitales para la captación de agua y la regulación climática.

La remoción de vegetación, la modificación del terreno y el depósito de residuos contribuyen al deterioro de los suelos, a la erosión y a la pérdida de hábitats naturales.

Las áreas naturales donde operaban, como el Cerro de las Mitras, el Cerro del Fraile y la Cueva de los Murciélagos, son consideradas de alto valor ecológico y cumplen funciones esenciales en la conservación de flora, fauna y recursos hídricos.

SE AMPARAN PEDRERAS CONTRA IMPUESTO VERDE

El pasado 12 de octubre, el secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano, sostuvo que las pedreras evaden responsabilidades mediante amparos, pero cobran el impuesto a clientes, invitándolas a aportar en corresponsabilidad.

El monto estimado en adeudos supera los $450 millones de pesos por el impuesto verde implementado en 2022.

En febrero pasado, la Subsecretaría de Administración Tributaria de Nuevo León (SATNL) intensificó las revisiones y emitió alertas fiscales a pedreras y empresas con alto impacto ambiental en la entidad.

El objetivo es garantizar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias a nivel estatal.

Carlos Contreras, subsecretario de Administración Tributaria, detalló en un comunicado que las verificaciones se centran en industrias extractivas y fábricas que, además de generar altos niveles de contaminación, presentan inconsistencias en el pago de sus impuestos estatales.

“Las verificaciones se han centrado en pedreras, industrias extractivas y fábricas que, además de generar altos niveles de contaminación, presentan inconsistencias en el pago de impuestos estatales”, precisó Contreras.

