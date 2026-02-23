Cierran negocios por violencia tras muerte de 'El Mencho'

Tras los bloqueos y hechos violentos registrados este domingo a raíz de la muerte de “El Mencho”, líder de una banda delictiva, diversos establecimientos optaron por cerrar sus puertas este lunes como medida preventiva, enfocada en proteger la integridad de trabajadores y clientes en al menos cuatro estados del país.

Desde primeras horas de este lunes, cadenas comerciales, gimnasios y bancos informaron en redes sociales la suspensión temporal de actividades o ajustes en sus horarios en los estados de Jalisco, Michoacán, Colima y Guanajuato.

La decisión, coincidieron, responde a protocolos internos de seguridad ante la incertidumbre generada por los bloqueos.

En el sector financiero, BBVA anunció el cierre total de sus sucursales en Jalisco durante este 23 de febrero y señaló: “Con el fin de salvaguardar la seguridad de nuestro personal y de nuestros clientes, permanecerán cerradas todas nuestras sucursales en el estado de Jalisco”.

Por su parte, Smart Fit informó el cierre preventivo de algunas unidades en dichos estados. En su aviso destacó que “lo más importante es el bienestar y la tranquilidad de nuestra comunidad” y que la medida busca “salvaguardar la seguridad de nuestros colaboradores y clientes”.

A estos anuncios se sumaron tiendas departamentales y clubes de precio como Coppel y Sam's Club, que informaron cierres temporales y ajustes de horario en algunas sucursales de las zonas afectadas.

Ambas señalaron que la medida es preventiva y que mantendrán comunicación a través de sus canales oficiales conforme evolucione la situación, reflejando el impacto inmediato de la violencia en la operación empresarial regional.

Comentarios