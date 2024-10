Citan a comparecer a autoridades de Movilidad

El Congreso del estado citó a comparecencia a diferentes autoridades en materia de movilidad para que transparenten información sobre los 2,000 nuevos camiones, ya que aseguran que estos no se reflejan en las calles del estado.

Fue el diputado Carlos de la Fuente, coordinador del PAN quien indicó que falta transparencia en la adquisición de las 2,000 nuevas unidades y también en el tema de las líneas del metro, las cuales, aseguró, no se ven con ningún avance.

A quienes se citó fue al Secretario de Movilidad, Hernán Villarreal, al director de Metrorrey, Abraham Vargas y al ex director del Instituto de Movilidad y Accesibilidad, José Manuel Valdés.

“Estamos preocupados porque la crisis del transporte no cede, cada vez está peor, la gente está más desesperada, hay más filas y los tiempos de estancia son mayores para los ciudadanos que se tienen que transportar en el transporte público.

“Si tenemos 2,000 nuevas unidades por qué no ha mejorado el transporte público, por qué no han mejorado los tiempos de espera de los ciudadanos y por otro lado, el tema de las líneas 4, 5 y 6 del metro, hablamos de darle presupuesto desde el 2022 y dónde está ese dinero, vemos obras inconclusas, en proceso, haciendo como que trabajan pero no necesariamente lo hacen”, dijo De la Fuente.

La petición fue aprobada con 31 votos a favor, 10 en abstención y uno en contra.

Sin embargo, no se puntualizó cuándo se haría la comparecencia y De la Fuente dijo que sería la Oficialía Mayor quien vería el tema con los funcionarios para cuadrar las agendas de todos.

