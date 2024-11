Clara Villarreal denuncia cancelación de vuelo por Viva Aerobus

Lo que sería un viaje más de trabajo, se convirtió en todo un calvario para la regia, Clara Villarreal, a causa de que Viva Aerobús le retrasó, sin explicación precisa, dos horas la salida de un vuelo con lo cual le arruinó sus planes laborales.

Aún así la aerolínea no quería hacerse responsable porque, aunque ellos cancelaron la hora original, argumentaban que el retraso tenía que exceder de cuatro horas, según sus políticas internas.

Villarreal, quien es periodista y consultora en comunicación, tuvo que hacer airados reclamos y exhibir públicamente “los abusos” de Viva Aerobus para que casi un mes después le regresaran los vuelos.

El hecho ocurrió el pasado 27 de septiembre cuando Villarreal saldría de Monterrey a Cancún a las 3:40 de la tarde para llegar a las 6:40 de la tarde y luego ir a Playa del Carmen a una reunión de trabajo con un cliente a las 9:00 de la noche.

Unos minutos antes de abordar, le avisaron que el vuelo se retrasaría dos horas, es decir, saldría a las 5:40 de la tarde y llegaría a las 8:40 de la noche por lo que por lo ya no alcanzaba a llegar a su cita.

Fue entonces cuando decidió ya no viajar y fue cuando reclamó y empezó el sufrimiento.

Y es que el daño no quedaba ahí porque el vuelo de regreso lo tenía al día siguiente a las 6:00 de la mañana.

Cuando pidió los reembolsos que sumaban $7,500 pesos, le dijeron que no procedía porque el retraso inicial no era más de cuatro horas.

A Villarreal la trajeron de ventanilla en ventanilla sin que le resolvieran algo.

La única opción que le daban era perder el primer vuelo y cambiar el segundo a diciembre, pero para ello tenía que pagar la modificación más impuestos.

Al salir del aeropuerto, la experta en imagen y comunicación hizo un video con el que denunció el robo.

“Viva Aerobús me acaba de robar $6,700 pesos, el vuelo de ida no me lo pueden reembolsar porque el retraso es de dos horas a pesar de que no llego a mi junta y no puedo subirme al vuelo, no me lo pueden reembolsar.

“No me afectaste sólo en este vuelo, ahora tengo que hacer una modificación y te tengo que pagar más, muy buen negocio”, dijo en el video la periodista.

Pero al seguir insistiendo, la aerolínea le contestó y le dijo que haría una “excepción” con ella.

“Porque soy una figura pública haces una excepción conmigo para callarme la boca, ¿Y la gente?

“Si es válido que retrases un vuelo dos horas por tema de clima, lo que no es válido es que me pongas todas las trabas para decirme: si el vuelo está retrasado cuatro horas no tengo porque reembolsar el dinero.

“No es justo lo que le hacen a los pasajeros, es mucho dinero que pierde el pasajero por qué no puede negociar y aviones a los que ya no se puede subir, no se puede recuperar el dinero y yo creo que no es justo que a los pasajeros traten de esta manera”, afirmó.

Finalmente los vuelos se los regresaron los días 17 y 20 de octubre aunque tuvo que cubrir los impuestos.

Villarreal afirmó que para otros caso, si la empresa no quiere devolver el dinero, sería conveniente desarrollar un monedero que haga válido el costo pagado para otro viaje.

“Sí debe haber una tarjeta donde si no usas el vuelo me des mi dinero, punto, y yo decido cuando tomo el vuelo, pero yo no pierdo porque los puedo usar cuando quiera donde quiera.

“Un monedero, porque luego el otro problema ahí mismo es que cuando venza el otro vuelo, te tienes que inventar un viaje que no tienes contemplado y tienes que pagar el costo por cambio, siempre sale perdiendo el cliente”, indicó.

Enfrentan pasajeros de grupos vulnerables el desafío de viajar en Viva Aerobus

Los inaccesibles accesos para abordar y descender los aviones que tiene Viva Aerobus en el Aeropuerto Internacional de Monterrey complica aún más el paso a los grupos vulnerables.

Tal es el caso de las personas de la tercera edad, como quedó evidenciado en un video en el que se observa a una mujer de la tercera edad bajando por las escaleras rodantes que son colocadas en la escotilla del avión para que los pasajeros desciendan al hangar.

En el video se ve a la mujer de edad avanzada con dificultades para pasar de un escalón a otro, sin recibir apoyo del personal de la aerolínea y sólo se observa a una mujer tratando de ayudarla.

