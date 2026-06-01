Comienzan a llegar turistas a Nuevo León: Turismo

A solo nueve días del comienzo del evento de futbol internacional más importante, la secretaria de Turismo de Nuevo León, Maricarmen Martinez, informó que los hoteles del estado ya comienzan a incrementar su cupo.

“Estamos esperando alrededor de 350,000 visitantes, puede incrementarse, he dicho que pueden pasar muchas cosas, entonces estamos esperando que aumente mucho la población hotelera, que aumenten los turistas y visitantes en toda esta época y en especial por los dieciseisavos, por el cuarto juego, que va a hacer aquí que seguramente vas a tener dos equipos, muy buenos”

Se informó que se esperan a más 350 mil visitantes internacionales, entre ellos, quienes buscan apoyar a su país o disfrutar de la fiebre mundialista.

“Ahorita vamos como en unos 60-65%, pero hablando con Expedia y con las plataformas que se dedican a eso Nuevo León. Nuestro destino está creciendo en la producción, ¿qué significa esto? que cada vez que una persona entra a ver qué hacer, a donde ir y le pican a Nuevo León, entonces quiere decir eso”

Resaltó que al momento el comportamiento de hospedaje es parejo, pues la mayor parte de hoteles alrededor de la zona metropolitana han mantenido el rango.

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