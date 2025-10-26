Comienzan a regresar familias tras incendio en Santa Catarina

Por fin pudieron regresar a su hogar algunas de las familias que fueron evacuadas por el desastroso incendio en un taller, en Santa Catarina.

Sin embargo, la zona afectada continúa acordonada y bajo vigilancia de Protección Civil y la Policía municipal, así como de la Fiscalía General de Justicia.

Y es que las acciones de investigación todavía no terminan, y solo se dio acceso a los habitantes cuyas viviendas ya fueron sometidas a peritaje y remodelación.

En total, informó el municipio, 30 familias ya pudieron volver a casa tras descartarse algún riesgo estructural.

Durante un recorrido realizado por EL HORIZONTE, se constató cómo los afectados tratan de regresar a la normalidad en medio de la todavía fuerte presencia policial.

“Ya hicieron las reparaciones desde el viernes en la mañana, y alrededor de las 20:00 horas ya pude ingresar a mi casa con todos los servicios".

“Falta todavía arreglar el portón, reponer vidrios, terminar algunas lijas en los protectores y el piso, pero ya es menos”, comentó Angelica Rodríguez, una afectada.

Con la promesa de que el taller que provocó el desastre estará cerrado para siempre, los vecinos de las colonias Zimix y Jardines de Santa Catarina se dijeron tranquilos.

“A nosotros nos dijeron que ese taller ya no se va a volver a abrir, y pues realmente para nosotros ya es una tranquilidad".

“La mayoría de los vecinos comentamos eso, siempre hubo una preocupación por ese negocio”, agregó Rodríguez.

El fuego que se originó en el negocio terminó por expandirse a ocho inmuebles y 24 vehículos, además de provocar quemaduras en una persona.

Al respecto, el alcalde Jesús Nava aseguró que las familias afectadas serán indemnizadas por el taller responsable.

