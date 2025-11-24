Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_11_24_T092400_703_25f6838cb7
Tamaulipas

Comienzan bloqueos carreteros en la zona de Tampico

Se informó que este paro debe retirarse hoy mismo por la tarde, sin embargo, eso dependerá de los diálogos entablados con los inconformes

  • 24
  • Noviembre
    2025

La carretera Tampico-Valles que conecta al sur de Tamaulipas, con el norte de Veracruz, fue bloqueada desde las ocho de la mañana de este lunes.

Los transportistas cumplieron con lo difundido el fin de semana, en su afán de hacer eco a peticiones, como evitar extorsiones, mayor, seguridad, pago de las deudas y el apoyo al sector campesino nacional. 

Se conoce que el bloqueo debía retirarse hoy mismo por la tarde, sin embargo, eso dependerá en mucho de mantener diálogos con el área de gobernación federal, que desde hace horas los convocó para que acudan a reunión a la Ciudad de México.

Por esta vía Tampico-Veracruz, transitan a diario miles de unidades pesadas, con carga diversa como: maíz, trigo, frijol, hortalizas y frutas diversas, sobre todo cítricos.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

tramo_2_inteserrana_c44099be69
Tramo 2 de la Interserrana podría construirse con apoyo privado
Whats_App_Image_2025_11_25_at_3_10_05_PM_234f205ad8
Agricultores mantienen cierres carreteros en Tamaulipas
0986f688_c89b_480a_b0ba_ac82f0f7b2d0_af048ed192
Tamaulipas refuerza compromiso contra la violencia a las mujeres
publicidad

Últimas Noticias

guadalupe_angela_9a74e0b7b1
Buscan a menor de 15 años desaparecida en Guadalupe
tramo_2_inteserrana_c44099be69
Tramo 2 de la Interserrana podría construirse con apoyo privado
aebb9670_ac9c_478d_9205_6a9242023fdc_1_791eac00d4
Redefinen límites municipales para nuevo Estadio de Tigres
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_1_ab0db635aa
Amor por los Desaparecidos localiza cuerpo de mujer en Reynosa
nl_caso_milena_1a290b217f
Indigna en NL rechazo de seguro a bebé con síndrome de Down
escena_aislin_derbez_gabriela_michel_3fb84377d7
Revela Aislinn Derbez la causa de muerte de Gabriela Michel
publicidad
×