Comienzan bloqueos carreteros en la zona de Tampico

La carretera Tampico-Valles que conecta al sur de Tamaulipas, con el norte de Veracruz, fue bloqueada desde las ocho de la mañana de este lunes.

Los transportistas cumplieron con lo difundido el fin de semana, en su afán de hacer eco a peticiones, como evitar extorsiones, mayor, seguridad, pago de las deudas y el apoyo al sector campesino nacional.

Se conoce que el bloqueo debía retirarse hoy mismo por la tarde, sin embargo, eso dependerá en mucho de mantener diálogos con el área de gobernación federal, que desde hace horas los convocó para que acudan a reunión a la Ciudad de México.

Por esta vía Tampico-Veracruz, transitan a diario miles de unidades pesadas, con carga diversa como: maíz, trigo, frijol, hortalizas y frutas diversas, sobre todo cítricos.

