Comparte PC primer recuento de daños por intensas lluvias

El saldo más trágico de la jornada ocurrió en el municipio de San Nicolás, donde elementos de Protección Civil local confirmaron el fallecimiento de una persona

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Las intensas lluvias y ráfagas de viento registradas durante la tarde de este viernes provocaron serias afectaciones en la Zona Metropolitana de Monterrey.

El Centro de Operaciones de Emergencia de Protección Civil de Nuevo León informó que se ha desplegado un operativo continuo tras recibir decenas de reportes de auxilio a través de la línea de emergencia 9-1-1.

El saldo más trágico de la jornada ocurrió en el municipio de San Nicolás, donde elementos de Protección Civil local confirmaron el fallecimiento de una persona debido a la caída de un anuncio panorámico en la Avenida Universidad.

Estragos urbanos y rescates en proceso

Las ráfagas de viento y la acumulación de agua causaron severos daños materiales y situaciones de alto riesgo en distintos puntos de la metrópoli, destacando los siguientes reportes:

Árboles caídos o por caer: 82 reportes.

Postes dañados: 77 estructuras caídas o a punto de colapsar.

Fallas eléctricas: 71 casos de cortocircuito y 49 reportes de cables colgando.

Vehículos varados: 10 automóviles atrapados por las inundaciones.

Entre las situaciones más críticas, en el municipio de Escobedo se reportó un vehículo varado sobre la avenida Raúl Salinas, donde el agua alcanzó el nivel de las ventanas. Asimismo, en Guadalupe, corporaciones de auxilio mantienen un operativo en proceso para el rescate de una persona en el Río La Silla.

Por otra parte, se registró la caída del techo de una tienda de conveniencia (7-Eleven) en la colonia Del Norte, en Monterrey, donde afortunadamente no se reportaron personas lesionadas.

Caos vial y monitoreo de cauces

Las autoridades estatales y municipales implementaron cierres viales de emergencia debido a los altos niveles de agua en los siguientes puntos clave:

Monterrey: Gonzalitos y Ruiz Cortines, Fidel Velázquez y Copán, Garza Sada (a la altura de Parque Canoas), así como el cierre de los carriles exprés de la Avenida Morones Prieto a la altura de Félix U. Gómez.

San Nicolás: Canalón Cristina Larralde y Av. República Mexicana.

Escobedo: Avenidas Santa Bárbara, Nexus y Pinos.

Respecto al comportamiento de los cuerpos de agua, Protección Civil detalló que el Río La Silla se encuentra al 40% de su capacidad, mientras que el Arroyo Cristina Larralde se mantiene bajo estricta vigilancia al alcanzar el 95% de su llenado.

Las autoridades estatales hicieron un llamado a la población a evitar salir de casa si no es necesario, no cruzar zonas inundadas y mantenerse atentos a las actualizaciones meteorológicas oficiales, confirmando que el monitoreo continuará de forma permanente.