Nuevo León

Comparte Protección Civil medidas para evitar incendios

Elementos de Protección Civil estatal, en compañía de diferentes dependencias, continúan en sinergia, sumando ya un total de 1181 elementos de combate al fuego

  • 27
  • Febrero
    2026

Ante la baja de humedad y las altas temperaturas en Nuevo León, acompañadas por fuertes vientos, se apunta a continuar con un registro grande de incendios durante los próximos días.

Con esto en mente, el director de Protección Civil del estado, Erik Cavazos, informó que la temporada de incendios inicia desde enero y se extiende hasta agosto.

Al momento, el día con mayor número de incendios fue el miércoles 26 con 382, de los cuales 303 fueron en lotes baldíos, 27 de casa habitación y 14 de vehículo.

Por otro lado, hablando específicamente de incendios forestales, en 2025 se registraron 52 siniestros de este tipo, los cuales consumieron 4,066 hectáreas. En lo que va del año se han registrado 11 incendios forestales, afectando 4265 hectáreas en seis municipios.

En el estado se cuenta con una franja de sierra que es la más propensa a incendios, la cual atraviesa los municipios de:

incendio proteccion civil

  • Aramberri 
  • Galeana 
  • Gral. Zaragoza 
  • Iturbide 
  • Linares 
  • Montemorelos 
  • Rayones 
  • Santa Catarina 
  • Santiago

Para poder prevenir incendios, se pide a la ciudadanía evitar quemar basura, no tirar colillas de cigarro, tampoco encender fogatas y que, si se observa humo, reportarlo de inmediato al 911

Elementos de Protección Civil del Estado, en compañía de diferentes dependencias, continúan en sinergia, sumando ya un total de 1181 elementos de combate al fuego. Además del uso de tres helicópteros y el apoyo del estado vecino de Coahuila con préstamo de sus unidades aéreas.

incendio proteccion civil de nuevo leon.jpg

Dejando como objetivo las ocho etapas de gestión integral de riesgo:

  • Identificación de riesgos
  • Previsión
  • Prevención
  • Mitigación
  • Reconstrucción
  • Recuperación
  • Auxilio
  • Preparación

