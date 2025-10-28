Confirman siete detenidos y dos abatidos en Los Aldama

Como parte de la “Operación Frontera Norte” se detuvo a siete personas y se abatieron a dos más en el municipio de Los Aldama, donde se aseguró un fusil Barrett, 12 armas largas, 13 cargadores, cartuchos, 280 dosis de cocaína, 13 chalecos tácticos y dos vehículos con blindaje artesanal, uno de ellos con reporte de robo.

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México dio a conocer los resultados obtenidos del pasado jueves 27 de octubre de 2025 en hechos ocurridos en el estado de Nuevo León.

Durante un despliegue estratégico del Operativo Muralla, policías de Fuerza Civil que georreferenciaron a personas sospechosas en el municipio de Los Aldama, repelieron un ataque en contra del personal operativo de la corporación.

Hasta el momento la situación está bajo control y no hay reporte de policías lesionados.

Al lugar arribaron elementos de la Defensa, Guardia Nacional y la División Aérea para brindar apoyo.

Saldo preliminar.

-7 detenidos.

-2 abatidos.

-12 armas largas.

-1 rifle calibre 50.

-1 vehículo pick up.

-1 vehículo con blindaje artesanal.

-Diverso equipo táctico.

-Diversas dosis de droga.

En tanto las autoridades continúan con las investigaciones para determinar la identidad de los detenidos y su posible relación con grupos delictivos que operan en la zona.

