mala_calidad_aire_6eec3b4465
Nuevo León

Aclara Medio Ambiente alcance de medidores de aire municipales

Raúl Lozano, secretario de Medio Ambiente, pidió no generar confusión entre los sensores instalados en municipios como San Pedro y las estaciones oficiales

  • 22
  • Diciembre
    2025

Luego de que el municipio de Escobedo informó que, como parte de acciones conjuntas con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), contempla la instalación de estaciones de monitoreo del aire, el secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano, aclaró que si bien todas las acciones en favor del medio ambiente son positivas, este tipo de equipos tienen un alcance limitado.

El anuncio fue realizado por Escobedo la semana pasada, sin embargo, el municipio no precisó si se tratará de estaciones completas de monitoreo o de sensores similares a los que ya operan en San Pedro. En este último municipio, desde el mes de octubre comenzaron a funcionar medidores de calidad del aire.

Al respecto, Lozano explicó que los dispositivos instalados en San Pedro únicamente miden partículas PM 2.5, por lo que pidió no generar confusión entre estos sensores y las estaciones oficiales de monitoreo ambiental.

“Todos los esfuerzos suman. Nosotros no lo vemos con malos ojos. Nomás que sí quiero ser muy enfático que estos medidores del aire solamente miden una partícula que es la PM2.5, entonces también manejarlo con mucha responsabilidad”, dijo durante el Nuevo León Informa. 

“Es un esfuerzo adicional que quieren hacer un municipio pero solo mide un tipo de partículas que es la PM 2.5, nos son como las estaciones de monitoreo que son muchísimas más robustas, que miden seis contaminantes: dos de partículas y cuatro de gases”, agregó.    


