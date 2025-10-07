Cerrar X
Tamaulipas

Ataque armado con militares deja varios muertos en Tamaulipas

Los familiares de las víctimas reclaman que se trató de una confusión por parte del personal castrense y que se trataba de jornaleros

  • 07
  • Octubre
    2025

Una movilización de cuerpos policíacos se registró la noche de este lunes tras un presunto enfrentamiento en la carretera Tampico-Mante en donde varios hombres perdieron la vida.

La vocería de Tamaulipas, informó que derivada de una situación de riesgo en la que participó personal militar, las autoridades competentes mantienen un despliegue operativo en la zona a la altura del puente de Estación Manuel.

Extraoficialmente, se menciona que personal militar disparó sus armas contra una camioneta blanca pick-up en donde viajaban varios hombres, dejando al menos de entre tres y cinco personas sin vida. Los familiares de las víctimas reclaman que se trató de una confusión por parte del personal castrense y que se trataba de jornaleros.

Mientras tanto, la Vocería de Tamaulipas, informó que realizan de manera exhaustiva las investigaciones correspondientes, con el objetivo de esclarecer los hechos plenamente y, en su caso, deslindar las responsabilidades.

Además, reiteró su compromiso de  actualizar la información, en cuanto se reciba un reporte oficial, por parte de las autoridades correspondientes.

Hasta el momento, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) no se ha pronunciado para confirmar o negar los hechos.


