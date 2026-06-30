Guardia Nacional conmemora su VII aniversario: reconocen a caídos

La corporación conmemoró su séptimo aniversario en Tamaulipas con un homenaje a sus elementos caídos y reconocimientos a personal destacado

La Guardia Nacional conmemoró su VII aniversario en el cuartel ubicado sobre la carretera interejidal de Ciudad Victoria, donde se rindió homenaje a los elementos caídos en el cumplimiento del deber y se galardonó a personal destacado de las distintas áreas de la corporación.

Durante el evento se colocaron seis sillas alrededor de una mesa redonda con ocho fotografías de los elementos caídos, con sus respectivas bebidas y platillos, compartiendo el pan y la sal en este acto conmemorativo.

El General Brigadier, Jesús Adolfo Amparán Hernández, Coordinador Estatal de la Guardia Nacional en Tamaulipas, expresó en su mensaje que:

“Lamentablemente, compañeros han perdido la vida, y como tributo a su valentía y entrega se monta esta mesa de honor; pedir un minuto de silencio a los guardias nacionales que, sin importar su origen, ofrendaron su vida por el estado de Tamaulipas”, señaló.

Durante la ceremonia se reconoció el valor y la entrega de quienes han servido con disciplina y compromiso, y se entregaron distinciones a quienes sobresalieron por su desempeño operativo y administrativo.

El acto sirvió para reafirmar la solidaridad institucional y el compromiso con la seguridad de la comunidad.

“Todo ello en colaboración y coordinación con las entidades federativas y los municipios, también con las mujeres y hombres que día a día previenen el delito y procuran justicia. La acción permanente de sus integrantes se puede sentir mediante sus actividades de proximidad social, entrevistas personales, recorridos a pie, visitas a escuelas, promoción deportiva, juntas vecinales”, puntualizó.

Al evento asistieron representantes de los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo, Judicial.