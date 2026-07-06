Consejo NL reconoce a Escobedo por modelo de Justicia Cívica

La entrega del galardón estuvo a cargo de Ana Fernanda Hierro Barba, Natalia Rivera Hoyos y Luis Alonso González Suárez, integrantes del Consejo Nuevo León

Por su trayectoria como pionero en la implementación del Modelo de Justicia Cívica y su contribución clave en el diseño del Modelo Metropolitano Homologado en esta materia, el Consejo Nuevo León otorgó un reconocimiento especial al Gobierno de General Escobedo, informaron autoridades del municipio.

Consejo Nuevo León destaca las buenas prácticas municipales

La distinción fue entregada durante la presentación de resultados de las buenas prácticas municipales, marco en el cual el organismo civil dio a conocer una rigurosa evaluación.

“Por ser pionero en el Modelo de Justicia Cívica y participar en la elaboración del Modelo Metropolitano Homologado de esta área, el Consejo Nuevo León le entregó un reconocimiento al Gobierno de Escobedo. La distinción es para reconocer el trabajo de quienes operan el Modelo de Justicia Cívica que resuelve las necesidades de las comunidades”, señaló la administración a través de un comunicado.

Dicho diagnóstico se basó en un mapeo de la operación policial y administrativa en el campo de la justicia cívica, calificando diversas directrices institucionales que permiten avanzar con éxito hacia un modelo restaurativo enfocado en resolver conflictos vecinales y comunitarios.

Reconocen el trabajo del personal de Justicia Cívica

La entrega del galardón estuvo a cargo de Ana Fernanda Hierro Barba, Natalia Rivera Hoyos y Luis Alonso González Suárez, integrantes del Consejo Nuevo León. Miguel Gándara, director de Justicia Cívica de Escobedo, fue el encargado de recibir la presea que reafirma el liderazgo del municipio en esta especialidad. Como testigo de honor de la ceremonia acudió José Antonio Quiroga Chapa, encargado del despacho de la Presidencia Municipal.

Representantes de la administración local señalaron que este reconocimiento, además de valorar el trabajo de quienes operan diariamente el sistema para resolver las necesidades de las colonias, representa un compromiso para dar continuidad a la capacitación de los Jueces Cívicos y seguir beneficiando a la ciudadanía.