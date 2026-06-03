Captan a Alonso Ancira en San Antonio; continúa crisis en AHMSA

El ex presidente del consejo de administración de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira Elizondo, fue visto recientemente en un centro comercial de San Antonio, Texas, donde actualmente reside, en medio de la persistente crisis laboral que enfrentan miles de extrabajadores de la siderúrgica en la región centro de Coahuila, quienes continúan sin recibir salarios caídos, finiquitos ni prestaciones.

Las imágenes difundidas en redes sociales fueron compartidas inicialmente por el ex trabajador Armando “Muso” Rentería, quien aseguró haberlo reconocido en un complejo comercial de esa ciudad estadounidense.

En las publicaciones se observa al empresario caminando con tranquilidad, acompañado de una mujer y realizando actividades cotidianas en el área de comida del centro comercial.

El material generó reacciones entre ex empleados de la acerera, quienes señalaron el contraste entre la vida del ex directivo y la situación económica que enfrentan desde el colapso de AHMSA, empresa que durante décadas fue uno de los principales motores industriales de Monclova y la región.

Desde el inicio de la crisis financiera de la siderúrgica, los trabajadores han denunciado la falta de pagos pendientes, así como la ausencia de una solución definitiva a sus derechos laborales, situación que ha impactado de manera directa a miles de familias de la zona centro de Coahuila.

El nombre de Alonso Ancira ha estado ligado a procesos judiciales derivados de la venta de la planta de fertilizantes AgroNitrogenados a Petróleos Mexicanos (Pemex), operación señalada por presuntas irregularidades financieras.

En 2019, Ancira fue detenido en el aeropuerto de Palma de Mallorca, España, cuando intentaba salir del país europeo. Posteriormente fue extraditado a México en febrero de 2021 e ingresó al Reclusorio Norte en la Ciudad de México.

Su estancia en prisión fue breve tras alcanzarse un acuerdo reparatorio entre la Fiscalía General de la República (FGR) y Pemex por 216 millones 664 mil 40 dólares, lo que derivó en la suspensión del proceso penal y su liberación el 19 de abril de 2021.

Tras recuperar su libertad, el empresario estableció su residencia en San Antonio, Texas, desde donde actualmente se le observa en actividades cotidianas, mientras en México continúa la incertidumbre laboral y económica para los extrabajadores de AHMSA.

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