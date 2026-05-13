Consejeros del INE piden aplazamiento de elección judicial 2027

Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) sostuvieron una reunión con el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, para analizar la propuesta de aplazar la elección judicial prevista para 2027, con el objetivo de evitar su coincidencia con los comicios federales intermedios.

La presidenta del Consejo General del INE, Guadalupe Taddei Zavala, acudió al encuentro junto con integrantes del organismo, quienes ingresaron este mediodía al Palacio de San Lázaro para participar en la mesa de trabajo.

“Venimos con el mejor ánimo de participar en la discusión”, declaró Taddei a su llegada.

En la reunión también participaron las consejeras y consejeros Carla Humphrey, Martín Faz, Arturo Castillo, Jorge Montaño, Rita Bell, Arturo Chávez, Blanca Cruz y Frida Gómez.

Previo al encuentro, el consejero Martín Faz advirtió que la organización simultánea de la elección judicial con los comicios federales y elecciones locales en 17 entidades federativas implicaría riesgos logísticos y operativos para el sistema electoral.

“Nuestra propuesta es que las elecciones del Poder Judicial se puedan posponer, que no haya concurrencia. Los riesgos logísticos y operativos son altos y tenemos un análisis técnico al respecto”, explicó.

Añadió que la coincidencia de procesos electorales podría “estresar” la capacidad operativa del modelo nacional electoral y generar complicaciones en la organización de las jornadas comiciales.

Por su parte, Ricardo Monreal informó en redes sociales que recibió al Consejo General del INE, encabezado por su presidenta, y señaló que le fue presentada una propuesta relacionada con posibles reformas en materia electoral.

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