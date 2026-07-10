Construye Escobedo canal pluvial en beneficio de dos colonias

Los trabajos, que impactarán positivamente a más de 15 mil residentes, se concentrarán en las colonias Los Girasoles y Alianza Real

Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y fortalecer la infraestructura urbana, el Gobierno del Municipio de Escobedo dio el banderazo de salida a una serie de obras clave que contemplan la construcción de un canal pluvial y la rehabilitación de vialidades en sectores estratégicos.

Los trabajos, que impactarán positivamente a más de 15 mil residentes, se concentrarán en las colonias Los Girasoles y Alianza Real. Esta última ha sido uno de los focos de atención prioritarios de la presente Administración, destacando por la implementación de proyectos de gran impacto social.

El arranque de los trabajos estuvo encabezado por José Antonio Quiroga Chapa, encargado del despacho de la Presidencia Municipal de Escobedo, y Felipe Canales, secretario del Ayuntamiento, quienes estuvieron acompañados por vecinos de las zonas beneficiadas.

Infraestructura contra inundaciones

En una primera intervención en la colonia Los Girasoles, las autoridades locales dieron el banderazo formal para la construcción de un canal pluvial de 630 metros de longitud sobre la calle Valle de Los Girasoles.

Este proyecto forma parte de un programa integral de obras públicas diseñado para la correcta canalización del arroyo local, una medida crucial para mitigar riesgos y prevenir inundaciones durante la temporada de lluvias.

Al respecto, Quiroga Chapa subrayó que el sello de estas acciones es el bienestar colectivo, haciendo eco de la visión de trabajo de la denominada "4T Norteña".