Nuevo León

Impulsa Escobedo al deporte como eje social y de convivencia

El munícipe vinculó estas acciones con la visión nacional de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, enfatizando que el bienestar se construye desde la base

  • 08
  • Marzo
    2026

El municipio de Escobedo, encabezado por el Alcalde Andrés Mijes, reafirmó su compromiso con la niñez y juventud al impulsar eventos de béisbol y fútbol femenil que promueven la disciplina y la paz comunitaria.

Durante este fin de semana, la "Capital de la Transformación" fue sede de dos eventos clave: el arranque de temporada del Distrito 22 de Ligas Pequeñas de Béisbol y la gran final de la Copa Soccer Kids de Futbol Femenil 2026 Bicentenario Mariano Escobedo.

Deporte como herramienta para reconstruir el tejido social

Mijes subrayó que en Escobedo tiene el compromiso de convertirse en la capital de la reconstrucción del tejido social en el norte del país.

“Y en esa tarea, el deporte es uno de los hilos más fuertes con los que se teje comunidad”, indicó el edil.

“El deporte une a las familias y fortalece nuestra comunidad”, agregó.

Arranque de temporada de Ligas Pequeñas de Béisbol

En la recién remodelada Unidad Deportiva Alfonso Martínez Domínguez, el Alcalde Mijes, acompañado por Saúl López, Director General de Ligas Pequeñas de Béisbol México, realizó el lanzamiento inaugural de la temporada.

El munícipe vinculó estas acciones con la visión nacional de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, enfatizando que el bienestar se construye desde la base, impulsando el crecimiento con justicia social.

Final de la Copa Soccer Kids Femenil

En el marco del Día Internacional de la Mujer, se llevó a cabo la final de la Copa Soccer Kids Femenil, encabezada por el Secretario del Ayuntamiento, Felipe Canales.

Durante la premiación, se resaltó que abrir espacios deportivos exclusivos para niñas y jóvenes es fundamental para fortalecer su confianza, liderazgo y autonomía.

Mijes concluyó que, al integrar la práctica deportiva en la vida cotidiana de las colonias, se generan entornos más seguros y solidarios.


