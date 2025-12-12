Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_71_dd770a4940
Nuevo León

Reconoce a Escobedo por digitalizar trámites de desarrollo urbano

Este modelo está hecho para acompañar al sector que construye patrimonio, que genera empleo y que activa toda la cadena de valor

  • 12
  • Diciembre
    2025

La Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda reconoció al Gobierno de Escobedo por ser el único municipio en contar con el 100% de sus trámites de Desarrollo Urbano de manera digital.

IMG_4961 (1).JPG

El presidente municipal recibió al presidente de CANADEVI Nuevo León, Javier Treviño, destaca el sistema digital que maneja Escobedo atraer más inversión y con ello, mayores beneficios a los ciudadanos.

“La 4T Norteña sí funciona, funciona porque da orden, porque genera confianza, porque acelera procesos, porque ofrece seguridad real y porque construye un entorno donde ustedes pueden trabajar con visión y con certidumbre”. 

Este modelo está hecho para acompañar al sector que construye patrimonio, que genera empleo y que activa toda la cadena de valor.

IMG_4944 (2).JPG

A través del uso de nuevas herramientas tecnológicas en el municipio se permite dar a conocer los servicios y trámites municipales en un mismo lugar.

A través del portal www.escobedo.gob.mx se simplifican los trámites dirigidos al desarrollo empresarial, la inversión y la competitividad, donde se puede encontrar el Sistema de Apertura Rápida de Empresas, Ventanilla Única de Construcción y la Ventanilla de Atención a Trámites Ciudadanos, por señalar algunos.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

c45d6c7a_09bb_4408_9fec_de781530f05f_9372793021
Vecinos denuncian estacionamiento ilegal en San Pedro
af23ee14_c43c_467d_b5a6_d0bb84990b23_16287ea0ab
Estrena San Pedro ruta gratuita hacia la Alameda de Monterrey
alcalde_comovamos_monterrey_c5afebb327
Reforzará Adrián trabajo tras resultados de 'Alcalde, Cómo Vamos'
publicidad

Últimas Noticias

AP_25347649735439_929039f1d4
Ejército de Myanmar admite ataque aéreo a hospital
EH_UNA_FOTO_2025_12_13_T132036_039_ac311932ad
Israel dice haber abatido a alto comandante de Hamás en Gaza
G8_E_Ilxn_Ws_AU_Ed_Qq_3790a2291a
Más de 35 mil animan a Tigres en entrenamiento antes de la final
publicidad

Más Vistas

cierra_consulado_eua_monterrey_84125056da
Suspende actividades Consulado de EUA en Monterrey
hiyab_71853d6ff7
SCJN aprueba uso de hiyab en fotografía del Pasaporte
EH_FOTO_VERTICAL_2_3d2666dd8f
Seguros Axa saca de cobertura a Hospital Ángeles por mala praxis
publicidad
×